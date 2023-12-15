Лидеры стран ЕС на саммите не пришли к общей позиции по палестино-израильскому конфликту

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что готов поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава европейского государства отметил, что возобновит диалог с коллегой из России, если у того есть предложения по достижению долгосрочного мира на Украине.

«Я не менял номер телефона», - отметил Макрон.

Ранее российский лидер заявил о готовности дальнейшего взаимодействия с Францией. У России были добрые рабочие отношения с Макроном, но он их прекратил, объяснил Путин.

В августе президент Франции уже говорил о готовности вернуться к переговорам с Путиным, если они принесут какие-то результаты.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее также указал на необходимость продолжать обсуждение ситуации на Украине с Путиным. Немецкий политик подчеркнул, что для переговоров, которые приведут к окончанию конфликта, нужен решающий шаг от российской стороны.