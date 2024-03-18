Лидеры шести стран СНГ поздравили Путина с победой на выборах

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Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидером Белоруссии Александром Лукашенко , президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, а также с киргизским лидером Садыром Жапаровым, коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

«Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса во внутренней и внешней политике», - отметили в Кремле.

Помимо этого, главы республик указали на высокую активность избирателей во время голосования. Они пожелали Путину новых успехов в государственной деятельности.

Во время телефонных разговоров также обсуждались темы международной повестки и вопросы развития двусторонних отношений.

Путина поздравили председатель КНР Си Цзиньпин , лидер КНДР Ким Чен Ын , президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие.