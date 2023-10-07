Лидеры России, Узбекистана и Казахстана поучаствовали в церемонии начала поставок газа из РФ

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Глава государства встретил высокопоставленных гостей рукопожатием. Путин отметил, что российский газ будет поставляться в Узбекистан через Казахстан, этот проект укрепит энергетическую безопасность региона и принесет выгоду странам.

«Казахстан сможет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов, „Газпром“ уже прорабатывает соответствующие маршруты и параметры подачи газа», - указал российский лидер.

По его словам, Россия укрепила свой статус поставщика голубого топлива. Путин также подтвердил готовность российской стороны сотрудничать с другими государствами по вопросам энергетики.

Ранее с ним провели телефонные переговоры лидеры стран СНГ , в том числе глава Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Они поздравили Путина с днем рождения и высказали ему свои пожелания.