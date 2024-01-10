Лидеры главных бандитских банд Эквадора сбежали из тюрем

Вильямар возглавляет банду «Лос-Чонерос», которую считают крупнейшим наркокартелем Эквадора. Группировка известна громкими нападениями и вымогательствами: власти ведут борьбу против них с середины 2000-х. До побега Вильямар провел за решеткой 12 лет.

Пико руководит группировкой «Лос-Лобос», отколовшейся от «Лос-Чонерос» три года назад. Банда специализируется на экспорте кокаина и имеет свои отделения в нескольких городах, занимающиеся разбоем, ее численность оценивается в восемь тысяч человек.

Побег Вильямара спровоцировал бунты в тюрьмах по всей стране, которые позже перекинулись на улицы. Центром беспорядков стал город Гуакиль, где особенно сильно влияние «Лос-Чонерос». Вооруженная группировка взяла в заложники сотрудников телеканала, однако полицейским удалось их освободить.

В ответ на столкновения президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта» и задействовал в борьбе с бандами армию.