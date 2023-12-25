Лидеры ЕАЭС подписали декларацию о развитии союза до 2045 года

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«Эта идея была поддержана, все члены Высшего совета согласились утвердить декларацию, и соответствующее решение мы формализуем по итогам нашего заседания», - заявил глава государства.

По его словам, декларация является новым документом программного характера, где предусмотрели шаги по наращиванию коллективных усилий в главных отраслях и определили сферы взаимодействия.

В Евразийский экономический союз входят пять стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Ранее Путин заявил, что примет декларацию о будущем развитии ЕАЭС. Он объяснил, что входящие организацию государства активно ведут сотрудничество во многих сферах.