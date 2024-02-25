Лидеры «Большой семерки» пригрозили России санкциями из-за смерти Навального

«Мы привлечем к ответственности виновных в смерти Навального, в том числе путем продолжения введения ограничительных мер в ответ на нарушения прав человека в России», - говорится в документе.

Также лидеры призвали Россию прояснить обстоятельства смерти Навального и освободить всех «несправедливо задержанных заключенных».

Вводя новые санкции против России , власти Штатов повторяют одно и то же в надежде получить другой результат. Это является признаком безумия, считает бывший чиновник Госдепа Джеймс Карден. Действия американской администрации он назвал «позерством» - санкции из-за смерти Навального вводить не имеет смысла, так как он не был гражданином США.