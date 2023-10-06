Лидеру партии «Альтернатива для Германии» вкололи в руку неизвестное вещество
Сопредседателя немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллу укололи иглой с неизвестным веществом в правую руку. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
«Произошло внутримышечное заражение пока неизвестным веществом. Судебно-токсикологическая экспертиза продолжается», - написали на сайте.
Хрупалла находится под наблюдением в отделении интенсивной терапии в больнице в Германии. Его госпитализировали после нападения неизвестных 4 октября во время предвыборного митинга в Ингольштадте. По предварительным данным, покушение совершили два молодых человека. Полиция ведет расследование.
Ранее иностранные СМИ писали, что уровень поддержки правительства Германии установил антирекорд. Лидер парламентской фракции партии АдГ Алис Вайдель ранее заявила, что немцы больше не хотят жить в Евросоюзе.