Лидеров ХАМАС «попросили» из Турции
Руководство Турции попросило одного из лидеров группировки ХАМАС Исмаила Ханию и других глав движения покинуть страну, сообщило издание Al Monitor. По другой версии, они уехали из Турции сами, не считая, что страна может обеспечить им безопасность.
Как пишет издание, ссылаясь на свои источники, лидеры группировки были в Стамбуле, когда началась атака на Израиль. Выслать их из страны турецкие власти решили после видео, распространившегося в соцсетях. На кадрах Хания и другие члены ХАМАС падали ниц и возносили молитву благодарности во время просмотра новостей о начале военных действий. Как уточнили в статье, Турция опасается, что присутствие глав группировки будет воспринято мировым сообществом, как поддержка Анкарой ХАМАС.
Есть и другая версия. Хания решил сам уехать из Турции, так как не считал, что местные спецслужбы могут обеспечить хорошую защиту ему и его товарищам.
Руководство ХАМАС также высказывало недовольство официальной позицией Анкары. По их мнению, турецкие власти должны были более четко высказаться против действий Израиля.
Израильская служба безопасности вместе с разведкой «Моссад» создала центр специальных операций по выслеживанию и ликвидации боевиков ХАМАС подразделения «Нухба», участвовавших в атаке на Израиль 7 октября.