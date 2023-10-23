Лидеров ХАМАС «попросили» из Турции

Как пишет издание, ссылаясь на свои источники, лидеры группировки были в Стамбуле, когда началась атака на Израиль. Выслать их из страны турецкие власти решили после видео, распространившегося в соцсетях. На кадрах Хания и другие члены ХАМАС падали ниц и возносили молитву благодарности во время просмотра новостей о начале военных действий. Как уточнили в статье, Турция опасается, что присутствие глав группировки будет воспринято мировым сообществом, как поддержка Анкарой ХАМАС.

Есть и другая версия. Хания решил сам уехать из Турции, так как не считал, что местные спецслужбы могут обеспечить хорошую защиту ему и его товарищам.

Руководство ХАМАС также высказывало недовольство официальной позицией Анкары. По их мнению, турецкие власти должны были более четко высказаться против действий Израиля.

Израильская служба безопасности вместе с разведкой «Моссад» создала центр специальных операций по выслеживанию и ликвидации боевиков ХАМАС подразделения «Нухба», участвовавших в атаке на Израиль 7 октября.