Лидер южнокорейской оппозиции завершил голодовку спустя 24 дня

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«Медики, ответственные за его лечение, настаивали, чтобы Ли Чжэ Мен немедленно отказался от голодовки, поскольку ее продолжение могло серьезно подорвать его здоровье», - уточнили журналисты.

Ли Чжэ Мен объявил голодовку 31 августа. Он требовал кадровых перестановок в правительстве, назвав его членов некомпетентными. Кроме этого, он хотел публичных извинений от президента Юн Сок Еля за нанесенный демократии урон. Также оппозиционер настаивал на пересмотре позиции властей в вопросе сброса воды с японской аварийной АЭС «Фукусима-1».

Япония начала сброс воды с АЭС в океан в конце августа. Компания, которая осуществляет этот процесс, заявила, что перед этим жидкость очистили от всех радионуклеотидов за исключением трития. Также сбрасываемую воду разбавили морской. Через неделю премьер страны Фумио Кисида на камеру съел рыбу , выловленную в море недалеко от атомной электростанции, чтобы показать, что морепродукты безопасны.