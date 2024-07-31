Лидер йеменских хуситов выразил соболезнования после убийства Хании

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Он подчеркнул, что Хания в глазах многих верующих стал мучеником, который отправился к Всевышнему.

«Доктор Исмаил вдохновил свою семью, братьев, лидеров и сторонников на терпение и стойкость Его преследование является чудовищным террористическим преступлением и вопиющим нарушением законов и ценностей», - написал аль-Хуси.

Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за гибель Хании на Израиль. По данным группировки, военные устроили ракетный обстрел Тегерана во время инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, на которой присутствовал политик.

Как сообщили «Известия» , Корпус стражей исламской революции пообещал, что представит все данные о последствиях ракетной атаки позднее.

Церемония прощания с убитым лидером политического бюро ХАМАС Исмаилом Ханией пройдет в Тегеране 1 августа. Духовный лидер страны Али Хаменеи пригрозил Ирану жестким ответом «за убийство гостя».