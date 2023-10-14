Лидер Палестины назвал условие мира с Израилем

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Аббас выразил уверенность, что мир и безопасность в регионе могут наступить только в случае исполнения резолюции Совета беза ООН о создании на территории двух государств.

Политик заявил о готовности работать над достижением этой цели. Кроме того, Аббас высказался за прекращение всех нападений и соблюдения гуманитарного права в отношении мирных жителей сектора Газа.

По словам палестинского лидера, необходимо обеспечить гуманитарные коридоры в анклав, доставку воды, электричества, топлива и лекарств жителям Газы.

Ранее лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил о том, что жители сектора Газа не будут эвакуироваться в Египет. По его словам, палестинский народ останется на своей земле.