Лидер Палестины назвал условие мира с Израилем
Жители Сектора Газа не оставят свои дома по требованию Израиля. Как сообщило агентство Wafa, такое заявление сделал в телефонном разговоре президент Палестины Махмуд Аббас с лидером США Джо Байденом. Он подчеркнул, что ожидает от Израиля соблюдения международного права по отношению к мирным жителям палестинской территории.
Аббас выразил уверенность, что мир и безопасность в регионе могут наступить только в случае исполнения резолюции Совета беза ООН о создании на территории двух государств.
Политик заявил о готовности работать над достижением этой цели. Кроме того, Аббас высказался за прекращение всех нападений и соблюдения гуманитарного права в отношении мирных жителей сектора Газа.
По словам палестинского лидера, необходимо обеспечить гуманитарные коридоры в анклав, доставку воды, электричества, топлива и лекарств жителям Газы.
Ранее лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил о том, что жители сектора Газа не будут эвакуироваться в Египет. По его словам, палестинский народ останется на своей земле.