Президент Сербии Александр Вучич заявил, что договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо о поезде в Москву на Парад Победы. Об этом он рассказал в эфире TV Informer.

«Девятого мая - День Победы над фашизмом, мы уже договорились с Фицо, что поедем в Москву», - заявил Вучич.

Ранее сербский лидер отмечал, что если не произойдет «конца света», то он прибудет на 80-летие Победы над фашизмом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

Согласие Фицо посетить празднование Дня Победы в Москве назвали знаковым событием , так как страна является членом НАТО и Евросоюза. Российские политологи предположили, что на Красной площади в 2025 году мы «увидим много лиц, которых и не ожидали». На празднование Дня Победы в Москву могут пригласить лидеров Греции, Хорватии, Австрии, Болгарии и Турции.