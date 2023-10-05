Лидер немецкой партии АдГ оказался в больнице после покушения
У лидера немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллы нашли след от укола, который оставили, предположительно, напавшие на него мужчины. Об этом сообщило издание Passauer Neue Presse со ссылкой на пресс-секретаря политика.
Хрупалла находится под наблюдением в отделении интенсивной терапии в больнице в Германии. Политик в сознании, на его коже нашли след от укола. Предположительно, его сделали при покушении.
Врачи взяли у политика кровь для проведения полного спектра анализа. Правоохранители уже начали расследовать нападение, указа пресс-секретарь Хрупаллы.
Вечером в среду, 4 октября во время предвыборного митинга в Ингольштадте на политика напали неизвестные. После этого Хрупаллу госпитализировали.
Согласно данным разных СМИ, в нападении принимали участие два молодых человека. Стражи правопорядка задержали их.