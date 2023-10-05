Лидер немецкой партии АдГ оказался в больнице после покушения

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Хрупалла находится под наблюдением в отделении интенсивной терапии в больнице в Германии. Политик в сознании, на его коже нашли след от укола. Предположительно, его сделали при покушении.

Врачи взяли у политика кровь для проведения полного спектра анализа. Правоохранители уже начали расследовать нападение, указа пресс-секретарь Хрупаллы.

Вечером в среду, 4 октября во время предвыборного митинга в Ингольштадте на политика напали неизвестные. После этого Хрупаллу госпитализировали.

Согласно данным разных СМИ, в нападении принимали участие два молодых человека. Стражи правопорядка задержали их.