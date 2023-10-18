Лидер КНР назвал развитие сотрудничества с Россией долгосрочным решением

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Китайский лидер подчеркнул, что его страна готова к продолжению и укреплению партнерства, в частности в рамках «многосторонних структур», таких как ООН, G20, Шанхайская организация сотрудничества.

Переговоры состоялись в Пекине на полях форума «Один пояс - один путь». Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили геополитическую ситуацию, в частности ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, экономическое и политическое партнерство, совместную работу на международных площадках. Разговор длился три часа. Си Цзиньпин констатировал, что Китай готов обогащать отношения с Россией новым содержанием. А Путин отметил, что возникающие общие угрозы способствуют укреплению двусторонних отношений.

Стало известно также, что премьер-министры России и Китая скоро подпишут семилетний план взаимодействия двух стран. Владимир Путин назвал его «конкретным и существенным».