Лидер КНДР врезался на лодке в дерево во время спасательной операции

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«В июле 2024 года редкая инспекция северокорейского лидера Ким Чен Ына пострадавших от наводнения районов в провинции Пхенан-Пукто становится вирусной в социальных сетях. Во время инспекции лодка Кима врезается в затопленное дерево», - написали в публикации.

Северокорейский лидер осматривал последствия наводнения, проплывая на лодке по затопленному округу Уйджу. Под водой оказался и город Синыйджу. Всего затопило около 4000 домов.

Наводнение вызвало серьезный кризис. Повреждены общественные здания, сооружения, автомобильные и железные дороги. Кроме того, из-за паводков из пострадавших регионов эвакуировано не менее пяти тысяч человек.

В Китае в результате наводнения погибли по меньшей мере 30 человек, еще 35 числятся пропавшими без вести.

Ранее в Южной Корее назвали приемника Ким Чен Ына. По данным разведки, дочь лидера КНДР готовится сменить отца и взять на себя управление государством.