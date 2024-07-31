31 июля 2024, 22:47

Лидер Ирана приказал ударить по Израилю после убийства Хании

РИА «Новости»
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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, решение прозвучало во время экстренного заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Иранское руководство рассматривает возможность нанесения удара с помощью ракет по военным объектам в окрестностях Тель-Авива и Хайфы.

Глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания погиб в Тегеране, где проходила инаугурация нового президента страны Масуда Пезешкиана. По данным палестинской организации, армия Израиля нанесла ракетный удар по месту, где находился политик.

После этого иранские власти намекнули на подготовку мести за убийство Хании. В знак признания, что его ликвидаторов ждет ответственность, над крупнейшей мечетью Джамхаран подняли красный флаг.

Израиль Убийства Иран Исмаил Хания
31 июля 2024, 22:52
«Лишилась дара речи». Китай не поддержал Японию в споре за Курилы
РИА «Новости»
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МИД Китая поставил Японию в тупик своей позицией по Курильским островам, намекнув на их принадлежность отсылкой на итоги Второй мировой войны. Об этом сообщили в публикации платформыSohu.

МИД Китая поставил Японию в тупик своей позицией по Курильским островам, намекнув на их принадлежность отсылкой на итоги Второй мировой войны. Об этом сообщили в публикации платформы Sohu.

Представители КНР дали понять, что не планируют вмешиваться в прения за регион, фактически признав Курильские острова российской территорией.

«Это вопрос двусторонних отношений между Россией и Японией, и он должен быть надлежащим образом решен этими двумя сторонами. В то же время Китай всегда говорил, что призывает соблюдать и уважать итоги Второй мировой войны», - сообщили представители китайского МИД.

Как отметили аналитики Sohu, после комментария китайских представителей в Японии «лишились дара речи».

Японские власти уже не первый год пытаются вернуть себя острова. Соответствующие переговоры они вели с СССР, а впоследствии и с Россией, но безуспешно. В итоге Токио так надоел Москве своими заявлениями и провокациями, что российские власти свернули все консультации по этому вопросу.

Ранее российский президент Владимир Пути дал понять, что вопрос закрыт, что можно понять однозначно: Курилы - это неотъемлемая часть России.

Япония Россия Китай Курильские острова
31 июля 2024, 21:28
«Жестокая и бесстыдная». Opus Dei вербовала детей и заставляла заниматься самоистязаниями
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Десятки бывших членов влиятельной католической организации Opus Dei, представительство которой открылось даже в России, рассказали о жесткой и бесстыдной вербовке детей и о том, как их заставляли заниматься самоистязаниями. Об этом сообщили в публикации The Financial Times.

По словам одного из бывших членов организации, детям раздавали металлические цепи с шипами (килицы) для ношения на бедре или веревочный хлыст («дисциплинацию»). Многим из них на тот момент даже не исполнилось 15 лет. Кроме того, детям приходилось скрывать все это от семьи и друзей.

В пресс-службе Opus Dei заявили, что все эти сообщения - ложь, а такие практики применялись в прошлом. Да и детей якобы никто не вербует. И вообще в организации десятилетия назад произошла «смена менталитета».

При этом члены организации объяснили самоистязания тем, что христиане так подражают «великой любви Иисуса», присоединяются к нему «в его искупительных страданиях».

Собеседники издания рассказали также, что завербованных детей воспитывали в школах и клубах, связанных с организацией, причем они разбросаны по всему миру, в том числе в Европе и США. Идеальным считается возраст около 14,5 года, когда дети слабые и неуверенные в себе, подвержены внешнему влиянию.

«За те 42 года, что я проработал в Opus Dei, опыт вербовки несовершеннолетних был постоянным. Не просто постоянным, но интенсивным, спланированным, жестоким и бесстыдным», - рассказал другой бывший член организации.

Ранее организацию обвинили в эксплуатации женщин , которых фактически брали в рабство и оказывали на них психологическое давление.

Дети Религия Избиения Католическая церковь
31 июля 2024, 20:15
Закрыл лицо и разрыдался. Помилованный наемник поблагодарил Лукашенко
РИА «Новости»
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Решение президента Белоруссии о помиловании приговоренный к смертной казни немец Рико Кригер встретил со слезами радости. Видео из камеры опубликовали журналисты белорусского телеканала ОНТ.

На опубликованных кадрах видно, что осужденный сидит за столом в наручниках и внимательно слушает зачитываемый ему документ. Узнав о помиловании, Кригер закрыл лицо руками и разрыдался.

«Спасибо господину Лукашенко. Спасибо за то, что вы меня простили. Спасибо за то, что вы дали мне возможность увидеться с моей дочерью. Большое спасибо», - сказал иностранец, не сумев сдержать эмоции.

Решение о помиловании президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал в минувший вторник, 30 июля, после подачи прошения представлявшего интересы Кригера адвоката Владимира Горбача. По итогам встречи защитник заявил, что доволен разговором и рассчитывает на акт милосердия.

Кригера задержали в Белоруссии в ноябре 2023 года и предъявили обвинение по шести статьям, включая терроризм и наемничество. На допросе иностранец признался, что по заданию СБУ фотографировал установки ракет «Искандер» и военные части в городе Осиповичи.

Также по заданию кураторов он оставил рюкзак на станции «Озерище», где прогремел крупный взрыв.

Смертный приговор суд Белоруссии вынес Кригеру в начале июня.

Белоруссия Суд СБУ Александр Лукашенко
31 июля 2024, 20:03
Невиновного американца освободили после 34 лет тюрьмы
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Американец Кристофер Данн провел 34 года в тюрьме по обвинению в убийстве. Только сейчас суд признал его невиновным, сообщил телеканал CBS.

По информации журналистов, 52-летнего мужчину освободили из тюрьмы Сент-Луиса после отмены приговора 22 июля. Судья озвучил решение немедленно выпустить Данна.

Правозащитный проект Midwest Innocence Project отметил, что суд не нашел доказательств вины Данна в убийстве 15-летнего Рикко Роджерса, которое произошло в 1990 году.

Обвинение опиралось на показаниях двух мальчиков 12 и 15 лет. Позже свидетели отказались от своих слов.

Роджерс погиб во время стрельбы. Защита утверждала, что в эту ночь Данн смотрел телевизор с матерью и подругой, которая родила от него ребенка.

Информации о возможной компенсации пострадавшему за годы, проведенные в тюрьме, не приводилось.

Ранее в США суд отменил смертную казнь обвиняемому за 20 минут до ее исполнения. Мужчину обвиняли в убийстве 85-летней пенсионерки.

США Убийства Суд Стрельба Тюрьмы Мужчины

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