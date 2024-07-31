Лидер Ирана приказал ударить по Израилю после убийства Хании
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщила газета The New York Times.
По данным издания, решение прозвучало во время экстренного заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана.
Иранское руководство рассматривает возможность нанесения удара с помощью ракет по военным объектам в окрестностях Тель-Авива и Хайфы.
Глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания погиб в Тегеране, где проходила инаугурация нового президента страны Масуда Пезешкиана. По данным палестинской организации, армия Израиля нанесла ракетный удар по месту, где находился политик.
После этого иранские власти намекнули на подготовку мести за убийство Хании. В знак признания, что его ликвидаторов ждет ответственность, над крупнейшей мечетью Джамхаран подняли красный флаг.