28 июля 2024, 23:58

Лидер Ирана Хаменеи заявил об открытости для смягчения отношений с Западом

РИА «Новости»
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Смягчение отношений Ирана с Западом возможно при новом президенте, об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после церемонии вступления в должность главы государства Масуда Пезешкиана. Слова иранского лидера передало агентство Bloomberg.

Али Хаменеи в своем выступлении отметил, что Запад последние годы «плохо обращался» с Ираном, однако Тегеран может пересмотреть свою политику. Для этого Западу нужно изменить свое враждебное отношение к Ирану.

Новый президент страны Пезешкиан подтвердил приверженность конструктивной дипломатии.

Накануне аятолла Хаменеи огласил декрет , согласно которому Пезешкиана официально утвердили девятым президентом Ирана. Он принесет присягу в парламенте 30 июля.

Дипломатия Международные отношения Санкции Запад Иран
28 июля 2024, 23:19
Президент Турции заявил, что страна может «войти» в Израиль
РИА «Новости»
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Турция может «войти» в Израиль так же, как когда-то вошла в Нагорный Карабах и Ливию. Об этом заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании правящей партии в провинции Ризе, его слова передал местный телеканал.

«Мы должны быть сильными <…> Как мы вошли в Карабах, как мы вошли в Ливию, так поступим и ними (с Израилем - прим. ред.). Нет ничего, что мы не можем сделать», - сказал президент страны.

Он обратил внимание на большие достижения оборонной промышленности государства. Лидер объяснил, что если бы они были еще больше, то израильской армии не удалось бы напасть на Палестину.

Ранее Эрдоган сравнил действия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с поступками Адольфа Гитлера. По его мнению, израильский политик совершил «преступления против человечности» в Секторе газа. Президент в Турции выразил уверенность, что атаки на анклав выходят за рамки толерантности.

Турция Израиль Ливия Реджеп Эрдоган Армия Конфликт Израиля и Палестины Палестина Биньямин Нетаньяху
28 июля 2024, 22:00
Умер принц Греческий и Датский Михаил, известный как писатель Мишель Де Грес
Global Look Press
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Принц Греческий и Датский Михаил, известный как историк и писатель под псевдонимом Мишель Де Грес скончался в 85-летнем возрасте в афинской больнице. Некролог написала газета Kathimerini.

Принц Михаил был родственником крупнейших королевских домов, но женился на художнице Марине Карелле, у них родились две дочери, принцесса Александра и принцесса Ольга.

«Он потерял отца, когда ему был всего год, вырос в Марокко и Испании, а затем учился во Франции, но всегда любил Грецию и ее историю. Он приехал в Грецию выполнять свои военные обязанности», - указала газета.

Издание не указало дату и время прощания с принцем.

Семья Греция История Писатели
28 июля 2024, 20:50
Главе МВД Франции отправили письмо с вирусом чумы
Pxhere
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Подозрительное письмо направили на имя главы Министерства внутренних дел Франции Жеральда Дарманена. Об этом сообщило издание Parisien.

Посылка пришла на почту в сортировочный центр департамента Кот-д’Ор. В письме заметили мелкую пудру черного цвета.

Специалисты провели исследования порошка в подразделении полиции по ядерным, биологическим, радиологическим, химическим и взрывчатым веществам. Тесты показали положительный результат на наличие вируса чумы.

Позже содержимое посылки отправили на экспертизу в Институт Пастера. Окончательные результаты ожидаются вечером 29 июля.

Роспотребнадзор ранее исключил риски распространения чумы в России. Ведомство организовало работу по предотвращению завоза инфекции в страну.

Болезни Франция
28 июля 2024, 20:46
«Была готова принять пулю». Трамп защитил женщину-телохранителя от нападок СМИ
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заступился за женщину-агента Секретной службы, которая прикрывала его во время покушения. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Пресса раскритиковала телохранительницу за то, что она была «недостаточно высокой». Трамп заметил, что женщина не проявила медлительности. Он назвал ее прекрасным человеком.

«Она была такой храброй, она прикрывала меня, она была готова принять пулю», - подчеркнул политик.

Правые СМИ обрушились на женщин-агентов после покушения на Трампа. Директор Секретной службы Кимберли Читл подала в отставку.

Директор ФБР Кристофер Рэй заявлял, что экс-президент США мог пострадать не от пули , а от обломков телесуфлера. Специалисты все еще не пришли к единому мнению на этот счет.

Покушение на Трампа произошло 13 июля. Политика увели с мероприятия с окровавленным ухом.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа

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