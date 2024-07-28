Лидер Ирана Хаменеи заявил об открытости для смягчения отношений с Западом
Смягчение отношений Ирана с Западом возможно при новом президенте, об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после церемонии вступления в должность главы государства Масуда Пезешкиана. Слова иранского лидера передало агентство Bloomberg.
Али Хаменеи в своем выступлении отметил, что Запад последние годы «плохо обращался» с Ираном, однако Тегеран может пересмотреть свою политику. Для этого Западу нужно изменить свое враждебное отношение к Ирану.
Новый президент страны Пезешкиан подтвердил приверженность конструктивной дипломатии.
Накануне аятолла Хаменеи огласил декрет , согласно которому Пезешкиана официально утвердили девятым президентом Ирана. Он принесет присягу в парламенте 30 июля.