Лидер ХАМАС возложил ответственность за удары Израиля по Газе на США
США несут ответственность за удары Израиля по сектору Газа. Об этом заявил лидер политбюро палестинских радикалов ХАМАС Исмаил Хания. Его процитировал ТАСС.
Хания назвал атаку Израиля по больнице в Газе преступлением и геноцидом. По его мнению, ответственность за совершенные удары несут власти Соединенных Штатов, которые развязали руки «врагу» ХАМАС.
«Враг, который нанес удар по больнице, мечети и церкви в одном и том же месте. Американцы, которые дали этому врагу неограниченное прикрытие для совершения этих преступлений, несут ответственность», - заявил он.
Вечером во вторник, 17 октября, в баптистскую больницу Газы прилетела ракета. В результате атаки, по последним данным, погибли минимум 800 человек. Представитель Минздрава сектора Газа обвинил Израиль в происшествии. По его словам, армия страны ударила по медицинскому учреждению. Жертвами взрыва стали мирные жители, уточнил он.
Армия обороны Израиля опровергла причастность к атаке. Согласно данным расследования ЦАХАЛ, взрыв в больнице Газы прогремел из-за «неудачных действий» палестинского движения ХАМАС.