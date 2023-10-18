Лидер ХАМАС возложил ответственность за удары Израиля по Газе на США

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Хания назвал атаку Израиля по больнице в Газе преступлением и геноцидом. По его мнению, ответственность за совершенные удары несут власти Соединенных Штатов, которые развязали руки «врагу» ХАМАС.

«Враг, который нанес удар по больнице, мечети и церкви в одном и том же месте. Американцы, которые дали этому врагу неограниченное прикрытие для совершения этих преступлений, несут ответственность», - заявил он.

Вечером во вторник, 17 октября, в баптистскую больницу Газы прилетела ракета. В результате атаки, по последним данным, погибли минимум 800 человек. Представитель Минздрава сектора Газа обвинил Израиль в происшествии. По его словам, армия страны ударила по медицинскому учреждению. Жертвами взрыва стали мирные жители, уточнил он.

Армия обороны Израиля опровергла причастность к атаке. Согласно данным расследования ЦАХАЛ, взрыв в больнице Газы прогремел из-за «неудачных действий» палестинского движения ХАМАС.