Лидер ХАМАС указал на прогресс в вопросе соглашения о перемирии с Израилем

«Движение передало ответ братьям в Катаре и посредникам, мы приближаемся к заключению соглашения о перемирии», - сказал он.

Телеканал Al-Arabiya сообщил, что представители Катара, выступающие в роли посредников переговоров ХАМАС и Израиля, раскроют детали сделки в ближайшее время.

Прогресс наметился и в вопросе освобождения заложников , которых удерживают в Газе. Палестинские радикалы заявили о готовности отпустить 50 женщин и детей.

Однако за это ХАМАС потребовал от израильской стороны приостановить боевые действия на четыре-пять дней и поставить топливо в анклав. Также движение призвало освободить порядка 150 палестинцев из тюрем Израиля.