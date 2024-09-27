Лидер Гаити потребовал репараций от Франции

Филь отметил, что Гаита стала самой первой в мире независимой страной чернокожих, однако Франция затормозила ее развитие требованием выкупа за признание суверенитета. Такие действия ввели государство в порочный круг обнищания, подчеркнул он.

«Франция должна признать свой исторический и моральный долг, а также совершить все необходимые действия для возмещения ущерба Гаими, которые бы позволили нашему народу освободиться от оков прошлого», - сказал Филь.

В начале июля группа неизвестных проникла в резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза, они расправились с главой страны и скрылись. Позднее стало известно об задержании подозреваемых в убийстве.