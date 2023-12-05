Лидер демократов в сенате США запросил голосование по помощи Киеву

«Я сделал ходатайство о закрытии дебатов по обсуждению законопроекта о новых мерах нацбезопасности», - сказал Шумер.

Согласно протоколу работы сената, у представителей органа после окончания дебатов есть 30 минут на рассмотрение документа, после чего по нему пройдет голосование.

Американские СМИ сообщали, что члены Демократической и Республиканской партий США не достигли компромисса по закону о борьбе с миграционным кризисом и защите границы. Журналисты отмечали, что разногласия между двумя политическими силами еще более углубились.

В Госдепе предупреждали, что США использовали уже 97% средств , выделенных на поддержку Украины.