05 декабря 2023, 07:21

Лидер демократов в сенате США запросил голосование по помощи Киеву

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Представитель Демократической партии США в сенате Чак Шумер сделал ходатайство о начале голосования по запросу президента Джо Байдена на выделение нового пакета финансирования на цели безопасности, в том числе поддержку Украины. Об этом сообщил телеканал C-SPAN.

«Я сделал ходатайство о закрытии дебатов по обсуждению законопроекта о новых мерах нацбезопасности», - сказал Шумер.

Согласно протоколу работы сената, у представителей органа после окончания дебатов есть 30 минут на рассмотрение документа, после чего по нему пройдет голосование.

Американские СМИ сообщали, что члены Демократической и Республиканской партий США не достигли компромисса по закону о борьбе с миграционным кризисом и защите границы. Журналисты отмечали, что разногласия между двумя политическими силами еще более углубились.

В Госдепе предупреждали, что США использовали уже 97% средств , выделенных на поддержку Украины.

США Украина
05 декабря 2023, 07:59
Пушков указал на новый признак конца гегемонии США
РИА «Новости»
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Историческое повышение стоимости золото стала плохим знаком для американского доллара и США. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.

Политик отметил, что в настоящее время котировки цен на золото установились на отметке 2 135 долларов за унцию.

«Она подскочила на 63 доллара всего за один день! Для США и американского доллара это очень плохо», - написал он.

Пушков отметил, что доверие к американской валюте подорвали арест российских активов, неограниченная работа печатного станка Федеральной резервной системы и накопление государственного долга США.

«Все это стало еще одним признаком конца гегемонии США, которой все знали ее», - добавил сенатор.

В ноябре агентство Moody’s Investors Service снизило прогноз кредитного рейтинга США до негативного уровня. Аналитики отметили, что без мер по увеличению доходов и сокращению государственных расходов дефицит государственного бюджета останется на высоком уровне.

США Совет Федерации РФ Золото
05 декабря 2023, 07:21
Противник Джорджа Сантоса назвал его исключение из конгресса США ужасным прецедентом
Unsplash
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Решение палаты представителей исключить республиканца Джорджа Сантоса после предъявления обвинений в мошенничестве стало ошибкой. Это создало опасный прецедент для будущих злоупотреблений, предупредил в X (бывшем Twitter) его однопартиец, кандидат в президенты США, бизнесмен Вивек Рамасвами.

«Исключение Джорджа Сантоса из конгресса было неверным и закладывает ужасный прецедент в будущем. <…> Помяните мои слова: это открывает ящик Пандоры, который обязательно будет использоваться», - сказал он.

Вивек Рамасвами признался, что не поддержал Джорджа Сантоса - он назвал его патологическим лжецом. Но, по мнению бизнесмена, уголовным делом о мошенничестве займется суд. Решение же о его полномочиях в конгрессе должны принять избиратели.

Исключить республиканца предложил член палаты представителей Роберт Гарсиа. Лишение полномочий поддержали 311 политиков, против выступили 114 человек. Джорджа Сантоса обвинили в предоставлении в Федеральную избирательную комиссию ложной информации, использовании средств избирательной кампании для личных нужд.

США Конгресс США
05 декабря 2023, 06:46
Тоннели ХАМАС вместе с боевиками затопят морской водой — СМИ
Unsplash
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Подземную инфраструктуру палестинского движения ХАМАС в секторе Газа уничтожат при помощи морской воды. Армия обороны Израиля готова затопить тоннели вместе с боевиками. Окончательное решение еще не приняли из-за возможных обрушений, сообщила газета The Wall Street Journal.

К середине ноября израильские военные завершили монтаж не меньше пяти больших насосов примерно в полутора километрах к северу от лагеря беженцев «Аль-Шати». Их мощность - тысячи кубометров воды в час. Такая система способна за несколько недель затопить тоннели водой из Средиземного моря.

Источники газеты в американской администрации заявили, что ЦАХАЛ готов таким способом уничтожить разветвленную сеть боевиков под сектором Газа. Однако окончательное решение еще не приняли из-за возможных катастрофических последствий. В Израиле не знают, насколько герметичны эти тоннели, не повредит ли поток воды трубопроводы и не обрушит ли грунт. Существует опасность, что в почву попадут опасные вещества, которые спрятали в этих тоннелях.

Израильское руководство запустило консультации с США, которые поддержали стремление уничтожить движение ХАМАС. Глава службы безопасности Израиля Ронен Бар заявил о планах бороться с боевиками в любой стране мира.

Конфликт Израиля и Палестины
05 декабря 2023, 05:37
Пресс-секретарь Байдена сбежала с брифинга после неудобного вопроса
Unsplash
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер завершила брифинг, когда ей задали вопрос, получал ли президент США Джо Байден деньги от компании своего сына Хантера Owasco PC. Журналисты так и не получили внятного ответа. Об этом сообщило издание The Daily Caller

Корреспондент Real Clear Politics Фил Вегманн спросил ее, «принял ли президент оплату» и зачем было заключать такое соглашение, если они не вели совместный бизнес. Карин Жан-Пьер ответила, что она не видела последний отчет комитета палаты представителей по надзору.

По ее словам, она могла бы отправить журналиста по этому вопросу к своим коллегам из офиса адвоката Белого дома. После этого пресс-секретарь закрыла папку с записями и сошла с трибуны.

В отчете комитета, заинтересовавшего журналистов, говорилось о том, что Хантер Байден каждый месяц отправлял платежи своему отцу. Деньги шли с банковского счета, который он использовал для получения средств от деловых партнеров в Китае.

Расследование комитета инициировали для того, чтобы выяснить вероятную вовлеченность американского президента в бизнес-операции своих родственников.

Ранее журналисты назвали жестоким назначение Байдена на второй срок из-за его психики.

США Белый дом в США Джо Байден

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