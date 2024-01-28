28 января 2024, 07:27

Лидер британской партии опубликовал флаг РФ и попросил не считать страну врагом

РИА «Новости»
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Россия не является врагом Великобритании. Об этом заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в соцсети X (бывший Twitter).

Он прокомментировал сообщение GB News о том, что Британии в ближайшие шесть лет придется увеличить численность армии для подготовки к вооруженному противостоянию с Россией. Политик назвал «бредятиной» заявления экспертов о возможной войне и призвал не считать страну врагом Британии.

«Что за бредятина. Россия нам не враг», - отметил Кертен.

Ранее глава генштаба Великобритании Патрик Сандерс предупредил о возможном вооруженном конфликте. По его словам, британскому руководству следует увеличить число военнослужащих с 73 тысяч до 120 тысяч человек, чтобы подготовиться к полномасштабной войне. Сандерс также указал на возможность задействовать опыт подготовки ВСУ для обучения «гражданской армии» Британии.

В The Times проинформировали, что военные обсуждают конфликт «с такой страной, как Россия».

Великобритания Военные Войны Россия Армия
28 января 2024, 05:45
«Диванные генералы». В НАТО не поняли всей серьезности конфликта с Россией
РИА «Новости»
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Генералы западных государств не понимают всей серьезности своих высказываний о конфликте с Россией. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Чего не понимают идиотские диванные генералы на Западе, так это то, что если они действительно хотят войны с Россией и Китаем, они ее получат», - сказал он.

По словам Боуза, если лидеры НАТО вступят в противостояние с Россией, то быстро осознают невозможность победить в этом конфликте, «не испепелив планету».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в европейских странах русофобию продвигают как официальную политику. Он отметил, что в таких государствах «переписывают историю и оправдывают палачей». В Прибалтике русскоязычные жители сталкиваются с травлей, им отказывают элементарных правах и называют «недолюдьми». Также глава государства сказал, что украинские власти прославляют пособников Гитлера и терроризируют тех, кого считают неугодными.

Россия Запад НАТО
28 января 2024, 05:38
Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после ее слов о Красной Армии
РИА «Новости»
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Евросоюз совершает большую ошибку, заявляя, что Освенцим освободили «союзные войска». Это называется переписыванием истории, заявил в соцсети X преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен.

«Какой-то смелый исторический ревизионизм со стороны ЕС. Советский Союз был частью союзных войск, но Освенцим освободила именно Красная Армия», - написал эксперт.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала заявление, посвященное годовщине освобождения Освенцима. В нем она заявила, что 27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Освенцим, не упомянув подвиг Красной Армии.

В конце прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что западные страны сотрут и историю Украины. Она заметила, что зарубежные журналисты намеренно обошли вниманием 10-летнюю дату киевского Майдана. По мнению дипломата, западные СМИ не интересует история Украины до 2022 года.

Вторая мировая война ВОВ История Урсула фон дер Ляйен Освенцим
28 января 2024, 05:18
Новый конфуз. Байден назвал Трампа действующим президентом
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден снова оконфузился на публике. Он назвал своего предшественника Дональда Трампа «действующим» президентом США на ужине Демократической партии в Южной Каролине. Трансляцию вел канал C-Span.

«Вскоре у наших потребителей вернется настоящая уверенность в экономике. Знаете, кто еще это поймет? Дональд Трамп. Видели, что он недавно сказал? Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости Господи», - сказал Байден В следующих репликах Байден исправился и стал называть Трампа бывшим президентом. Он сказал, что ни один американец не должен желать разрушения экономики США. Нынешний глава государства также отметил, что некоторые выступления экс-президента злят его очень сильно, и извинился за потерянное самообладание.

Джо Байден нередко попадает в неловкие ситуации. Он часто путает имена собеседников и забывает, где находится. На прошлой неделе во время его публичного выступления в Северной Каролине президент заявил, что только что сделал совместное фото с членом палаты представителей Деборой Росс, которая в это время находилась в Вашингтоне.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Экономика
28 января 2024, 04:59
«Ненавижу это». Трамп заявил, что не верит в стремление НАТО защищать США
Global Look Press
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Бывший американский лидер и нынешний кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп на митинге соратников в Неваде заявил, что не верит в желание НАТО защищать США. Трансляцию выступления вел телеканал C-Span.

«Ненавижу говорить это о НАТО, но если бы нам понадобилась их помощь, например, если бы нас атаковали, я не верю, что они бы пришли на помощь», - заявил Трамп.

Экс-президент также отметил, что страна умирает из-за ситуации на границе, которую он назвал «открытой раной». Трамп предупредил, что ситуация может стать еще хуже и перерасти в катастрофу.

В США нарастает конфликт между федеральными властями и администрацией штата Техас. Губернатор Грег Эббот заявил, что готов отстаивать право на возведение заградительных барьеров на границе, даже если это проведет к противостоянию с властями.

Профсоюз пограничников США поддержал Техас в конфликте с правительством, которое делает все, чтобы помешать защите границ.

США Дональд Трамп НАТО Митинги

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