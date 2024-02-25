Лидер Аргентины пожелал Трампу победы на выборах в США

Милей крепко обнял Трампа при встрече.

«Президент! Как я счастлив! Очень рад вас видеть! Я так рад! Вы очень щедры ко мне!» - процитировало издание главу Аргентины.

Затем Дональд Трамп предложил гостю вместе сфотографироваться и произнес стилизованный под Аргентину слоган своей предвыборной кампании - Make America Great Agan, MAGA («Сделаем Америку снова великой»). Трамп назвал Милея президентом, который может «сделать Аргентину снова великой».

Ранее экс-президент США пообещал устроить оппонентам «судный день» после выборов. По его словам, при сегодняшнем руководстве Соединенные Штаты стали посмешищем для всего мира.