Лидер Аргентины подписал указ о проведении более 300 реформ

В обращении к нации новоизбранный глава государства отметил, что эти законы еще должен одобрить парламент. В ближайшее время в Аргентине созовут чрезвычайное заседание Конгресса Аргентинской нации, которым передадут пакет законов, направленных на изменение жизни в стране, пояснил Милей.

«Эти реформы, из которых я упомянул только 30 из более чем 300, учитываются в чрезвычайном декрете, который мы подписали сегодня», - подчеркнул аргентинский лидер.

Милей также заявил, что планирует провести «реструктуризацию» страны, вернуть «свободу» и убрать барьеры, мешающие экономическому развитию. На его взгляд, этой цели можно достичь благодаря той же приватизации, отказу от регулирования цен и либерализации экспорта.

Ранее тысячи людей протестовали в Буэнос-Айресе против политики нового правительства. Акцию протеста организовали левые организации спустя 10 дней после инаугурации Милея. За это время он предпринял ряд шагов из своей политической программы, которую само аргентинское правительство охарактеризовало как «шоковую».