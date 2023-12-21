21 декабря 2023, 05:48

Лидер Аргентины подписал указ о проведении более 300 реформ

РИА «Новости»
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Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о проведении более 300 реформ с целью либерализации экономики. Об этом сообщило РИА «Новости».

В обращении к нации новоизбранный глава государства отметил, что эти законы еще должен одобрить парламент. В ближайшее время в Аргентине созовут чрезвычайное заседание Конгресса Аргентинской нации, которым передадут пакет законов, направленных на изменение жизни в стране, пояснил Милей.

«Эти реформы, из которых я упомянул только 30 из более чем 300, учитываются в чрезвычайном декрете, который мы подписали сегодня», - подчеркнул аргентинский лидер.

Милей также заявил, что планирует провести «реструктуризацию» страны, вернуть «свободу» и убрать барьеры, мешающие экономическому развитию. На его взгляд, этой цели можно достичь благодаря той же приватизации, отказу от регулирования цен и либерализации экспорта.

Ранее тысячи людей протестовали в Буэнос-Айресе против политики нового правительства. Акцию протеста организовали левые организации спустя 10 дней после инаугурации Милея. За это время он предпринял ряд шагов из своей политической программы, которую само аргентинское правительство охарактеризовало как «шоковую».

Аргентина Экономика
21 декабря 2023, 05:32
Мужчину оправдали в США после 48 лет тюрьмы
РИА «Новости»
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Судья из Оклахомы оправдал мужчину, отсидевшего 48 лет в тюрьме по обвинению в убийстве, которого он не совершал. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Это самый длительный срок тюремного заключения по обвинению, которое в результате сняли. Речь идет о 71-летнем Глинне Симмонсе, которого освободили этим летом. Прокуратура согласилась с тем, что во время судебного разбирательства его адвокатам не предоставили ключевую улику по делу.

«На основании четких и убедительных доказательств суд приходит к выводу, что преступление, за которое Симмонс был осужден, приговорен и отправлен в тюрьму, не было совершено Симмонсом», - заявила судья Эми Палумбо.

Первоначально Симмонса приговорили к смертной казни, но позднее приговор заменили на пожизненное заключение. Теперь он вправе получить от штата 175 тысяч долларов (более 15 миллионов рублей) в качестве компенсации за судебную ошибку.

Ранее в США на свободу вышел невинно осужденный мужчина, который провел в тюрьме 19 лет. Жителя Миннесоты Марвина Хейнса арестовали в 2004 году, обвинив в убийстве менеджера цветочного магазина. 17-летнего подростка арестовали по наводке информатора. Продавщица магазина, который пытались ограбить, опознала Хейнса как нападавшего по фотографии двухлетней давности.

США Суд Тюрьмы
21 декабря 2023, 05:14
Житель Индии обезглавил жену из-за чашки чая
Pixabay
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Житель Индии набросился с мечом на жену из-за того, что она долго готовила ему чай. Он ударил ее не менее 15 раз, а затем обезглавил. Об этом сообщило издание Metro.

Дома в это время спали четверо детей пары. Крики матери услышал сын, который спал в соседней комнате. Он бросился ей на помощь, но отец напал и на него.

Полицию вызвали соседи, которые услышали крики женщины. Когда они прибежали, то увидели ее мертвой на полу. Мальчика успели спасти. Он рассказал полицейским, что его отец и раньше сердился и кричал на мать из-за чая, но никогда не бил.

В отношении мужчины завели уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее житель Турции Низаметтин Гурсу сбросил со скалы свою возлюбленную Есим Демир за отказ принять предложение руки и сердца. Мужчина уверял, что это случайность: женщина поскользнулась, когда он отходил к машине. Но родственники погибшей утверждали, что она боялась высоты и собиралась с ним расстаться. В декабре полиция обвинила Гурсу в преднамеренном убийстве и заключила под стражу.

Убийства Индия Оружие
21 декабря 2023, 04:14
Польские депутаты устроили драку с юристом нового руководства телеканала TVP
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Потасовка произошла между адвокатом нового руководства польского канала TVP и депутатами партии «Право и справедливость». Об этом сообщил портал RMF24.

Юрист прибыл в штаб-квартиру TVP, чтобы обеспечить юридическую поддержку смены руководства телеканала. На сегодняшний день канал прекратил вещание, его сайт отключили. На этом фоне и произошла драка, в результате которой якобы пострадала депутат Джоанна Боровяк.

При этом ее однопартиец Януш Ковальский отметил, что пока нет точной информации, необходимо прояснить, что именно произошло в штаб-квартире TVP. И если понадобится, то защитить Боровяк.

«Есть предположение, что депутата ранил охранник, но мы не уверены, поэтому я уполномочил свой офис запросить у главного комиссара полиции срочную информацию по этому вопросу», - уточнил парламентарий.

Замминистра науки и высшего образования Мацей Гдула, в свою очередь, заявил, что «депутаты там не для того, чтобы воевать с охранниками». Он также добавил, что общественные СМИ нужно деполитизировать. С этой целью министерство уволило руководителей PAP (Польского агентства печати), телеканала TVP и Польского радио.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сменил всех глав силовых ведомств и назначил на их места новых.

Депутаты Польша Телевидение
21 декабря 2023, 02:52
Турок сбросил невесту со скалы за отказ выйти замуж
Freepik
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Турецкая полиция обвинила гражданина страны в преднамеренном убийстве своей невесты. По версии следствия, 42-летний Низаметтин Гурсу скинул свою возлюбленную Есим Демир со скалы за отказ принять предложение руки и сердца. Об этом написала газета «Комсомольская правда».

Все произошло летом на мысе Поленте в Чанакалле. Это морское побережье с крутыми скалами и красивыми видами. Низаметтин Гурсу пригласил возлюбленную на романтическое свидание, чтобы сделать ей предложение. Но свидание закончилась трагически - Есим упала с 30-метровой скалы и погибла.

Мужчина уверял, что это случайность: женщина поскользнулась, когда он отходил к машине. Но родственники погибшей невесты утверждали: Есим не собиралась выходить замуж за Низаметтина и вообще собиралась с ним расстаться. К тому же девушка боялась высоты и никогда бы не подошла к обрыву. Кольцо, которое жених якобы вручил невесте, почему-то осталось у него в кармане. А на мысу полиция нашла разбитые очки девушки - возможное свидетельство борьбы.

В декабре полиция обвинила Гурсу в преднамеренном убийстве и заключила под стражу.

В мае 2023 года Пакистанский суд оправдал мужчину, который убил родную дочь в зале суда за побег от свадьбы.

Турция Убийства Женщины Мужчины Полиция

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