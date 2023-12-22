22 декабря 2023, 11:41

Личности 11 погибших при стрельбе в Чехии установили

Global Look Press
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Чешские правоохранители установила личности 11 погибших в результате стрельбы в Праге на философском факультете Карлова университета. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Мы опознали 11 погибших и работаем над установлением личностей остальных», - указали в ведомстве.

Полиция планировала завершить первые операции на месте стрельбы к утру пятницы, 22 декабря. Согласно данным местного телевидения, пострадавшие получили травмы головы, груди и конечностей. Состояние раненых стабильное, часть из них уже прооперировали.

По данным РИА «Новости» , жители Чехии собирают средства для помощи пострадавшим. Власти страны объявили 23 декабря днем государственного траура.

Стрельба в университете произошла 21 декабря. Прямо в аудитории 24-летний студент философского факультета Карлова университета открыл огонь по одногруппникам, а также по проходившим мимо вуза людям. Стрелял парень из самозарядной винтовки. Согласно данным чешской газеты Lidové noviny , погибли 17 человек. Еще 25 получили ранения. Сам стрелок свел счеты с жизнью.

Еще одна газета Lidovky сообщила, что парень имел психологические проблемы. Он якобы убил своего отца , до нападения в вузе.

Чехия Стрельба Полиция
22 декабря 2023, 11:47
Очередная игра. Белый дом решил подставить Евросоюз и изъять российские активы его руками
РИА «Новости»
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На Западе активизировали переговоры об изъятии замороженных активов России в пользу Украины. США попытаются убедить Евросоюз взять ответственность на себя, чтобы сделать это чужими руками, заявил «360» политолог Евгений Михайлов.

Далее - прямая речь.

Удар по финансовой системе США считают использование замороженных российских активов в пользу Украины преждевременным. Более того, из 300 миллиардов долларов в самой Америке находятся всего лишь пять или чуть больше миллиардов. Основные активы заморожены в Евросоюзе. Штаты давят, чтобы именно он взял на себя ответственность по разморозке.

Но Евросоюз тоже противится этому, потому что прекрасно понимает - как только российские активы используют в поддержку Украины, все страны, которые держат свои деньги в иностранных активах, возмутятся.

Например, Объединенные Арабские Эмираты и Китай. Подобное обращение с Россией возмутит их, потому что так же могут поступить и с ними. Произойдет сильный удар по финансовой системе самой Европы.

Политическая игра Американцы поступают хитро. Они заявили, что будто не хотят в этом участвовать. США вроде бы и помогают Украине, но не хотят нарушать международное право, при этом подталкивая Евросоюз к подобному нарушению.

Мало того, что Америка фактически развалила экономику Евросоюза , перетянув основные производства к себе и вынудив отказаться от дешевого российского газа, так сейчас она еще понуждает раздавать российские деньги в пользу Украины.

В частности давит на Германию, которая уже много на себя взяла и фактически вместо США тянет полную поддержку Украины. Так что американцы играют, продолжая фактически разваливать Евросоюз и его экономику не в ущерб себе.

Германия США Евросоюз Деньги Экономика
22 декабря 2023, 10:51
Сенатор посоветовал США ответить на удары по торговым судам в Красном море
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Атаки йеменских хуситов на торговые суда в Красном море участились. США давно следовало вмешаться в ситуацию. Если военные не сделают этого сейчас, пострадают американцы, предупредил в эфире телеканала Fox News сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон.

«Рано или поздно погибнут американцы, и это [атаки хуситов на суда] нанесет ущерб американской экономике», - сказал он.

Том Коттон согласился с тем, что «американская военная мощь» могла бы решить проблему в Красном море. Однако он раскритиковал Белый дом за нерешительность - по мнению политика, отправить туда военных следовало два месяца назад, после первой атаки в сторону Израиля.

Он сравнил эскалацию проблемы в Красном море с нападениями на американские военные базы в Сирии и Ираке. Сенатор уверен, что обстрелов стало больше из-за бездействия США.

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» захватило израильское грузовое судно Galaxy Leader. Его лидер заявил, что с моряками поступят по закону ислама. Затем хуситы атаковали эсминец ВМС США Mason , французский многоцелевой фрегат Languedoc и три коммерческих судна.

США
22 декабря 2023, 10:50
Почти 4 тысячи грузовиков встали в пробку на украинско-польской границе
Global Look Press
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На украинском КПП на границе с Польшей скопилось 3,9 тысячи грузовиков. Об этом рассказал представитель государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко на телемарафоне, трансляцию которого вели на YouTube-канале.

По его словам, на границе заблокировали сразу четыре направления. По состоянию на утро пятницы, 22 декабря, в пробке на территории Польши в сторону Украины скопилось 3,9 тысячи грузовых машин.

«Больше всего напротив пункта пропуска „Ягодин“ - более 1,7 тысячи грузовиков», - подчеркнул он.

Машины двигаются, но гораздо меньше, чем до начала блокировки, уточнил Демченко. Серьезный затор образовался на самом большом инфраструктурном объекте и направлении «Ягодин». За 21 декабря его пересекло около 170 грузовиков.

В начале ноября водители начали блокировать КПП на границе с Украиной. Своеобразный протест начался из-за того, что поляки стали терять работу из-за конкуренции с соседями. Во время забастовки на границе скончались три украинских дальнобойщика.

Украина Польша
22 декабря 2023, 09:42
Глава ЦРУ стал посредником США по освобождению заложников ХАМАС
Global Look Press
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Глава ЦРУ Уильям Бернс стал ключевой фигурой со стороны США в вопросах, которые касались освобождения удерживаемых в Газе заложников. В этом ему помогли так называемая «челночная дипломатия» и знание арабского языка, написало агентство Bloomberg.

По данным агентства, Бернс встретился с главой израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа, а также с высокопоставленными лицами Катара. Bloomberg утверждает, что директор ЦРУ содействовал проведению переговоров о перемирии в Газе и освобождении заложников палестинского движения ХАМАС.

В ЦРУ отказались комментировать действия Бернса. В Совете нацбезопасности США также не подтвердили эту информацию.

До этого издание Axios со ссылкой на источники в США и Израиле писало, что Бернс планировал новые встречи с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани и руководителем «Моссада». Американский чиновник хотел обсудить с ними новую сделку по освобождению заложников.

По данным Wall Street Journal, ХАМАС пока не готов обсуждать с Израилем очередную гуманитарную паузу для обмена заложниками. При этом в Тель-Авиве согласны на двухнедельное перемирие.

США Конфликт Израиля и Палестины

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