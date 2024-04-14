14 апреля 2024, 13:45

Личность помешавшего преступнику в Сиднее мужчины осталась неизвестной

Global Look Press
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Российское посольство в Австралии не сумело установить личность мужчины, который помешал напавшему с ножом на посетителей в торговом центре в пригороде Сиднея преступнику. Об этом ТАСС рассказал посол России Алексей Павловский.

«На данный момент личность этого мужчины неизвестна, мы не располагаем возможностями разыскать его», - отметил он.

Дипломат допустил, что точная информация о мужчине может появиться в ходе полицейского расследования.

«О его русскоязычности свидетельствуют слова корреспондентки одного из СМИ. Она говорила, про то, что он кричал на русском. Других упоминаний в СМИ о русскоязычности этого человека нет», - добавил Павловский.

В субботу неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра в Сиднее, погибли шесть человек. В СМИ появилась информация, что остановить нападавшего пытался молодой человек, который разговаривал на русском языке.

Австралия Россия Мужчины
14 апреля 2024, 13:42
Израиль заявил об ударе по объекту «Хезболлы» в Ливане
Global Look Press
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Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале об ударе по крупному производственному объекту «Хезболлы» в глубине Ливана. Это стало ответом на обстрелы израильской территории.

«В ответ на ночные пуски по северу Израиля истребители ЦАХАЛ нанесли удар по значительному объекту „Хезболлах“ по производству оружия в районе Наби-Шита», - сообщила израильская армия.

Израиль и «Хезболла» с октября 2023 года регулярно обмениваются ударами. Ливанская группировка шиитского толка, поддерживаемая Ираном, призывает к уничтожению Израиля.

В пятницу, 12 апреля, «Хезболла» выпустила порядка 40 ракет по израильской территории. ЦАХАЛ перехватил часть из них, остальные упали на открытой местности.

Ранее ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира «Хезболлы» на территории Ливана.

Израиль Армия
14 апреля 2024, 13:18
Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников
Global Look Press
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Иранские военные выпустили в сторону Израиля 185 беспилотников, 110 ракет класса «земля — земля» и 36 крылатых ракет. Об этом сообщила газета The New York Times.

«В Израиле два чиновника сообщили, что Иран выпустил 36 крылатых ракет и 185 дронов. Большую часть пусков совершили с территории Ирана, однако некоторая часть - из Йемена и Ирака», - отметили авторы статьи.

В ночь на воскресенье в Иране заявили, что армия ударила по Израилю в ответ на атаку иранского консульства в Сирии израильской авиацией в начале апреля. В ЦАХАЛ отмечали, что Вооруженные силы Израиля привели в состояние боевой готовности.

Президент США Джо Байден заявлял, что американские военные помогли Израилю сбить большую часть ракет и беспилотников. Он дал высокую оценку подразделениям в обороне израильской территории.

Позднее стало известно, что иранские военные атаковали военную базу Израиля в пустыне Негев.

Иранские военные выпустили в сторону Израиля 185 беспилотников, 110 ракет класса «земля - земля» и 36 крылатых ракет. Об этом сообщила газета The New York Times.

Израиль Военные Иран
14 апреля 2024, 12:49
Иран ударил по израильской военной базе в пустыне Негев
Global Look Press
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В ночь на 14 апреля Иран ударил по военной базе Израиля Неватим в пустыне Негев. Она получила незначительные повреждения, сообщила газета The Times of Israel.

Представитель израильской армии Даниэль Хагари отметил, что иранские военные запустили по территории страны десятки баллистических ракет. Большую их часть удалось перехватить.

«Иран <…> причинил небольшой ущерб военной базе», - добавил Хагари.

Перехват ракет и беспилотников совершил противоракетный комплекс дальнего радиуса действия Arrow. На борьбу с воздушными целями в небо также подняли истребители. По словам представителя ЦАХАЛ, в основном эти действия вели за пределами Израиля при поддержке ВВС США и Великобритании.

Хагари подчеркнул, что в районе пустыни Негев пострадал минимум один человек. Ранения получила женщина.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в большом конфликте на Ближнем Востоке , поэтому пытаются вести себя довольно сдержанно.

США Израиль Ракеты Военные Россия Иран
14 апреля 2024, 12:33
Опасную эскалацию увидели в России после ночного обстрела Израиля Ираном
РИА «Новости»
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Атака большим количеством ракет и беспилотников по территории Израиля со стороны Ирана привела к очередной опасной эскалации на Ближнем Востоке. До такой ситуации довели неурегулированные конфликты в регионе, первым из которых являются споры Израиля и Палестины. На это указали в официальном заявлении Министерства иностранных дел России.

В ведомстве выразили крайнюю озабоченность ночной атакой и призвали все стороны к сдержанности.

«Рассчитываем, что региональные государства решат имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами. Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали», - отметили в министерстве.

Дипломаты напомнили, что МИД Ирана назвал атаку частью самообороны , на которую имеет право по статье устава ООН, и ответом на нападения на свои объекты, включая удар по зданию консульского отдела посольства в Дамаске.

Из-за позиции западных членов Совета Безопасности ООН адекватной реакции на этот случай не было, отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали россиян, находящихся в Израиле, Ливане и Сирии, следить за сообщениями и следовать всем рекомендациям консульства и департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.

Иран запустил в сторону Израиля большое число беспилотников и ракет в ночь на воскресенье, 14 апреля. В Исламской Республике назвали проведенную операцию «Правдивое обещание». Целью атак глава Генштаба Ирана назвал информационный центр на границе с Сирией, а также авиабазу Неватим сил обороны Израиля.

Официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов , выпущенных Ираном по Израилю за ночь, перехватили средства ПВО. Он подтвердил, что часть ракет попали на авиабазу, но серьезного ущерба не причинили.

Израиль Ракеты Беспилотники Международные отношения Россия МИД РФ Иран

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