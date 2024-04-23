23 апреля 2024, 15:58

Лицензирование услуг для «дочек» фирм ЕС в России начнет действовать с июня

Global Look Press
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Положения 13-го пакета санкций Евросоюза, затрагивающие работу дочерних структур европейских компаний в России, могут подтолкнуть организации к тому, чтобы работать через свои филиалы или фирмы на территории в РФ. Об этом сообщила Financial Times.

С 20 июня европейским компаниям потребуется подавать заявки для получения лицензий от национальных властей, чтобы предоставлять услуги своим российским «дочкам». Речь идет, в том числе, о юридических консультациях, бухгалтерском учете и управленческом консалтинге.

Опрошенные изданием представители Еврокомиссии полагают, что эта мера поможет «закрыть лазейку» в обходе санкций. Адвокат Skadden Михаэль Альбрехт фон Кольке при этом указал на то, что данные правила вводят с целью выяснить, сколько организаций продолжают работать в России.

По словам юриста, некоторые фирмы могут перенести попадающие под ограничения функции в офисы за пределы ЕС.

Партнер юридической фирмы Covington & Burlington в комментарии изданию высказал мнение, что эти ограничения способны отвлечь от соблюдения санкций, имеющих более весомое значение.

Санкции Россия Евросоюз
23 апреля 2024, 16:59
Эрдоган заявил о новом порядке на Южном Кавказе
Global Look Press
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На Южном Кавказе устанавливается новый порядок, премьер-министр Армении Никол Пашинян это понимает. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова передал телеканал TRT.

«Пришло время отбросить беспочвенные воспоминания. Всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, чем опираться на сфабрикованные истории», - сказал Эрдоган в самолете журналистам, возвращаясь в Турцию из Ирака.

Турецкий лидер подчеркнул, что сейчас настала новая эра для отношений с Арменией. Турецко-армянская граница закрыта с 1993 года. Тогда же страны разорвали дипломатические отношения.

Причиной ухудшения отношения стали требования Еревана признать геноцид армян во времена Османской империи.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Южный Кавказ может стать очередной горячей точкой из-за конфликта между Арменией и Азербайджаном. Стороны так и не подписали мирное соглашение.

Армения Турция Реджеп Эрдоган
23 апреля 2024, 16:05
Латвия откажется от изучения русского языка как второго иностранного в 2026 году
РИА «Новости»
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Власти Латвии решили с 2026 года отменить в школах обучение русскому языку как второму иностранному. Об этом сообщил портал Delfi.

Нововведение вступит в силу с 2026 учебного года. Школьники, которые начали изучать русский язык до 1 сентября 2025 года, смогут продолжить его учить до конца образовательного процесса. Следующие ученики будут выбирать второй иностранный из официальных языков ЕС, стран Еврозоны или регулируемый межправительственными соглашениями об образовании.

Также школьники могут отказаться от изучения русского языка уже в этом учебном году.

На сегодня первым иностранным языком в Латвии считается английский. Русский - второй язык. При этом в некоторых школах альтернативы ему нет.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс настроен против России. Он уже заявлял о намерении разрушить РФ. Также Ринкевичс поддержал французского коллегу Эммануэля Макрона в вопросе о красных линиях.

Школы Латвия Русский язык Россия Школьники
23 апреля 2024, 14:48
Шольц попытался запретить России ссылаться на Канта
Global Look Press
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Глава правительства Германии Олаф Шольц заявил, что у властей России нет оснований ссылаться на труды немецкого философа Иммануила Канта, поскольку его труды противоречат их убеждениям. Слова канцлера привело издание Die Welt.

По его мнению, Россия пытается «присвоить» труды Канта себе.

«У Владимира Путина нет оснований ссылаться на Канта. Хотя бы исходя из того, что представления мыслителя о мире не совпадают с точкой зрения России о ситуации на Украине», - отметил Шольц.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков в беседе с РИА «Новости» напомнил, что никто больше региона и России не сделал для увековечивания памяти философа.

«Напомню, что Кант скончался в статусе подданного российской короны. Это показывает позицию философа относительно России больше любых слов», - заявил он.

Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов включил Канта в список русских трофеев.

Германия Россия Олаф Шольц
23 апреля 2024, 13:56
Глава МВД Эстонии пригрозил закрытием православных монастырей
РИА «Новости»
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Монастыри Эстонской православной церкви (ЭПЦ) могут закрыть на территории Эстонии в случае отказа выйти из связи с Московским патриархатом Русской православной церкви (РПЦ МП). Об этом на встрече с руководством Пюхтицкого монастыря заявил министр внутренних дел прибалтийской республики Лаури Ляэнеметс, его слова привело издание ERR.

Глава ведомства отметил, что подчиненные Московскому патриархату приходы могут в случае отказа от разрыва связи рискуют столкнуться с принудительным закрытием.

«В какой-то момент государства окажется вынуждено ходатайствовать через суд о принудительном прекращении деятельности. Тогда вопрос сильно усложнится, но решение проблемы можно найти и там», - сказал Ляэнеметс.

Ранее глава МВД Эстонии предложил признать Московский патриархат террористической организацией. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что такое заявление вряд ли можно назвать умным.

РПЦ Эстония

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