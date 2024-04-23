Лицензирование услуг для «дочек» фирм ЕС в России начнет действовать с июня

С 20 июня европейским компаниям потребуется подавать заявки для получения лицензий от национальных властей, чтобы предоставлять услуги своим российским «дочкам». Речь идет, в том числе, о юридических консультациях, бухгалтерском учете и управленческом консалтинге.

Опрошенные изданием представители Еврокомиссии полагают, что эта мера поможет «закрыть лазейку» в обходе санкций. Адвокат Skadden Михаэль Альбрехт фон Кольке при этом указал на то, что данные правила вводят с целью выяснить, сколько организаций продолжают работать в России.

По словам юриста, некоторые фирмы могут перенести попадающие под ограничения функции в офисы за пределы ЕС.

Партнер юридической фирмы Covington & Burlington в комментарии изданию высказал мнение, что эти ограничения способны отвлечь от соблюдения санкций, имеющих более весомое значение.