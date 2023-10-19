«Лицемерие в кубе». В Венгрии раскритиковали премьера Эстонии за реакцию на встречу Орбана и Путина

Читайте нас в:

Сийярто объяснил, что Каллас показала безоговорочное осуждение встречи Орбана с Путиным. При этом ее супруг продолжал сотрудничать с российской стороной даже после начала спецоперации.

«Та самая Кая Каллас, муж которой, как недавно выяснилось, владел компанией, поставляющей сырье на российский завод на сумму 30 миллионов евро (более трех миллиардов рублей - прим. ред.) даже после начала конфликта, несмотря на боевые действия. Лицемерие в кубе», - заявил он.

Ранее Путин назвал ерундой обвинения в адрес Орбана в том, что тот - пророссийский политик. По словам президента России, на венгерского премьер-министра нападают те, кто ему завидует. Он отметил, что Орбан способен отстаивать интересы своего народа, чего не могут многие политические деятели Европы.

* - запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской