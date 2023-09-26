Лежат уже пять недель. Чемпионат по лени устроили в Черногории

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Ежегодное соревнование по лени проводится с 2012 года в курортном городе Брезна. В этом году оно началось 18 августа и продолжается до сих пор. Изначально в конкурсе принял участие 21 человек, четверо из них продолжают бороться за звание главного лентяя.

По условиям конкурса, победит тот, кто «перележит» остальных участников. «Спортсмены» должны проводить все время в горизонтальном положении, они могут читать, смотреть кино и пользоваться гаджетами. Вставать разрешается один раз в восемь часов, чтобы отойти в туалет. Победитель получит главный приз в тысячу евро.

В этом году чемпионат очевидно затянулся. Прошлый мировой рекорд побит почти в восемь раз: в 2021 году Дубравка Акшич пролежала 117 часов.

Ранее психологи Александр Кичаев и Марсель Сультеев объясняли «360», зачем человеку нужна лень и почему люди порой участвуют в странных соревнованиях.

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