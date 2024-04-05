Летящий светящийся объект заметили в небе на границе между Ираном и Ираком
Летящий светящийся объект заметили в небе на границе Ирана и Ирака, видео распространилось по иранским социальным сетям, в том числе в Telegram-канале агентства Jamaran.
«Два видеоролика, [показывающие] небо Ахваза и [воздушное пространство] на территории Ирака недалеко от Хузестана. Пояснения, касающиеся сущности этого объекта, пока не были опубликованы», - сказанов сообщении агентства.
Посты с видеозаписью появились в соцсетях на фоне эскалации напряженности в регионе поле удара ВВС Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске.
Представитель иранского МИД Насер Канани заявил, что Иран имеет право ответить Израилю на обстрел консульства. Дипломат призвал мировое сообщество «принять меры».