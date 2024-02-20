Летевший в Шанхай самолет экстренно сел в Гонконге из-за загоревшегося пауэрбанка
Самолет авиакомпании Royal Air Philippines, летевший с острова Боракай в Шанхай, экстренно сел в Гонконге из-за загоревшегося на борту пауэрбанка. Об этом сообщил портал HK01.
По его данным, ЧП случилось 19 января. Устройство загорелось при попытке пассажира зарядить с его помощью планшет iPad. В салоне возникло задымление. Экипаж решил экстренно посадить воздушное судно. Никто не пострадал. В итоге вместо 16:00 по московскому времени самолет прибыл в Шанхай только в 19:14 - после проведения необходимых процедур, связанных с безопасностью.
Ранее, 17 февраля, СМИ писали, что самолет российского перевозчика Boeing 737-800, летевший из аэропорта Шереметьево в Стамбул, пришлось вернуть в столицу из-за возгорания на борту , которое произошло через несколько минут после взлета. Пассажиров пересадили на резервный борт. Пострадавших также не было. Официального подтверждения этих сведений не поступало.