16 декабря 2023, 14:19

Летающий объект сбили у побережья Дахаба в Египте

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Средства противовоздушной обороны сбили некий летающий объект в 1,5 километра от побережья египетского курортного города Дахаба. Об этом сообщил канал Al Qahera News, сославшись на высокопоставленные источники.

«Египетская ПВО зафиксировала летающий объект и немедленно отреагировала на него», - отмечается в заявлении.

Следственные группы выехали к месту происшествия.

В конце октября два беспилотника сбили в Египте над северо-восточным районом Синайского полуострова. Один дрон рухнул в город Таба, второй - за пределами египетской территории. Беспилотники направлялись на север из южного района Красного моря.

За сутки до этого в египетском городе Нувейба упал израильский снаряд. Он приземлился в пустынной местности в 60 километрах от границы с Израилем. Сведений о пострадавших не поступало.

Средства противовоздушной обороны сбили некий летающий объект в 1,5 километра от побережья египетского курортного города Дахаба. Об этом сообщил канал Al Qahera News , сославшись на высокопоставленные источники.

Египет ПВО
16 декабря 2023, 14:52
СК возбудил дело после объявление в розыск патриарха Кирилла на Украине
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разыскать должностных лиц СБУ и МВД Украины после объявления патриарха Московского и всея Руси Кирилла в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Дело возбудили по статье «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела».

«Бастрыкин поручил принять меры к розыску конкретных должностных лиц Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины, принявших незаконное решение», - передали в ведомстве.

Ранее Министерство внутренних дел Украины объявило, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл скрывается от «досудебного расследования». Он находится в розыске с 11 ноября. До этого Служба безопасности Украины обвинила главу РПЦ в «посягательстве на территориальную целостность Украины» из-за поддержки спецоперации. Экспертиза даже якобы подтвердила преступления патриарха.

Уголовное дело СК РФ Россия Украина Патриарх Кирилл
16 декабря 2023, 13:59
Сотрудник сената США снял порно с собой и другом в Капитолии
Unsplash
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Сотрудника сената США поймали на съемках гей-порно прям в зале заседаний. Об этом сообщило издание The Daily Caller.

«Утечка любительской порнографии показывает, как сотрудник конгресса занимается анальным сексом с неизвестным мужчиной в зале заседаний сената», - сообщили журналисты.

Издание привело слова члена палаты представителей Майкла Коллинза, который назвал сотрудников сената сумасшедшими за съемки порно на работе. Личности мужчин, снявшихся в ролике, пока не подтвердили. Видео поделились в частной группе для гомосексуалистов, занимающихся политикой, уточнило The Daily Caller.

Ультраправая американская активистка Лаура Лумер заявила, что один из участников видео - сотрудник сената от Демократической партии Эйдан Маезе-Черопски, сообщил RT. Мужчина снимался в рекламе предвыборной кампании нынешнего американского лидера Джо Байдена в 2020 году. Маезе-Черопски не отрицал, что на всплывшем видео именно он. Однако заявил, что «никогда бы не стал проявлять неуважение» к своему рабочему месту.

По версии Spectator , на видео попал помощник главы комитета сената США по международным отношениям демократ Бен Кардина.

Ранее Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией. Выборгский суд оштрафовал телеканал «Айва ТВ», который транслировал клип певца Сергея Лазарева, где содержалась пропаганда ЛГБТ*. Ролик уже пропал с YouTube-канала и сайта артиста.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

США Видео Мужчины
16 декабря 2023, 13:41
Писториус дал Европе восемь лет на укрепление военного потенциала
РИА «Новости»
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Европа имеет в запасе пять-восемь лет на перевооружение армии, европейские страны могут в будущем столкнуться с новыми военными угрозами. Об этом газете Welt am Sonntag заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, США в ближайшее время усилят свое военное влияние в Тихоокеанском регионе, что негативно отразится на обороноспособности стран Европы. Немецкий министр призвал повысить «вклад в обеспечение безопасности на континенте».

«У нас есть примерно от пяти до восьми лет, за которые нам нужно наверстать упущенное», - отметил глава оборонного ведомства.

Писториус добавил, что Германии следует больше сотрудничать с Францией и Польшей для усиления безопасности региона.

Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что армии стран Европейского союза решили подготовиться «к конфликту высокой интенсивности». Чешский лидер принял участие в форуме «Вышеградская четверка», после которого указал на опасения НАТО. По словам Павела, альянс воспринимает Россию как угрозу номер один.

Германия Военные Европа Армия
16 декабря 2023, 13:18
Умер 86-летний эмир Кувейта
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Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер 16 декабря. Об этом сообщил министр по делам его канцелярии Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах в эфире государственного телевидения.

«Мы оплакиваем эмира Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в субботу», - процитировало его РИА «Новости».

Эмиру было 86 лет. В конце ноября в СМИ появлялась информация о том, что его госпитализировали для лечения и медицинского обследования. Уточнялось, что он его состояние стабильно, подробностей не было.

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах возглавил Кувейт в 2020 году, после смерти своего старшего брата Сабаха IV в американской больнице. Ему был 91 год, он являлся одним из старейших в мире глав государства и находился у власти 16 лет.

Теперь же ее должен унаследовать 83-летний младший брат Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха - Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Кувейт - небольшое арабское государство на берегу Персидского залива, граничащее с Саудовской Аравией и Ираком.

Больницы Ближний Восток

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