16 января 2024, 21:34

Лесть в угоду американским хозяевам. Кому мешала надпись на стеле в Дрездене

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Со стелы в Дрездене убрали надпись о бомбардировках ВВС США и Великобритании в 1945 году. Город, пусть и немецкий, попросту казнили, хотя военных объектов в нем не было никаких. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» объяснил Telegram-каналу «360», что Германия переняла опыт Японии, в какой-то момент «забывшей», кто сбросил бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

Далее - его прямая речь.

В немецком Дрездене странным образом исчезла памятная надпись с каменной стелы, посвященная бомбардировкам города англо-американской авиацией в годы Второй мировой войны.

Многие знают про эти бомбардировки, когда за один день город превратили в руины. Несколько волн бомбардировщиков сбросили на Дрезден огромное количество бомб, в том числе и зажигательных.

К слову, в Японии этим занимаются давно и успешно. Каждый год проходят памятные мероприятия в Хиросиме и Нагасаки , но никто не вспоминает, кто же сбросил на них атомные бомбы. Просто кто-то сбросил. Может, вообще такое природное явление - как цунами.

Теперь, похоже, очередь дошла и до немцев. Тем более что Германии подсунули нового страшного врага с Востока, с которым бундесвер даже готовится воевать. А США - ближайший «союзник». Зачем ворошить тяжелое прошлое? Зато я не удивлюсь, если в Берлине появится памятная надпись о героических защитниках города и его варварском штурме Красной армией. В конце концов, немцев давно уже ведут именно к этой парадигме.

И похоже, что иммунитет у немцев просто куда-то испарился.

Понятно, что это была нацистская Германия, которая принесла миру огромные бедствия, и шла война между Добром и Абсолютным злом. Но в Дрездене не было военных объектов, и, по сути, город просто казнили.

Немцы помнили это десятилетиями. Но переписывание истории не щадит никого. Тем более что Германия является оккупированной страной, а оккупантов обижать нехорошо.

И в один прекрасный момент надпись просто исчезла. Кстати, многие в городе возмутились. Власти, которые этого явно не ожидали, поспешили оправдаться, что это всего лишь временно, якобы памятник будут реконструировать.

Германия США История
16 января 2024, 22:04
Иран впервые ударил по террористам в Пакистане
Читайте нас в: Google Новости
Корпус стражей исламской революции Ирана впервые атаковал баллистическими ракетами штаб-квартиры террористической группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Объекты атаки находились в районе Ко Сабз в пакистанской провинции Белуджистан, где располагались две крупнейших штаб-квартиры террористов. Их уничтожили комбинированным ударом ракет и беспилотников», - указали в сообщении.

Накануне несколько взрывов прогремели в Эрбиле. Это произошло в районе консульства США и международного аэропорта, к которому примыкает военная база «Харир». Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за ракетные удары по иракскому городу.

Как указали в заявлении КСИР, в ходе атаки ликвидировали штаб-квартиру израильской службы внешней разведки «Моссад» в Иракском Курдистане. Именно там шла подготовка терактов на Ближнем Востоке, в том числе, в Иране.

США Ракеты Взрывы Пакистан Иран
16 января 2024, 20:33
Финляндия передумала открывать КПП на границе с Россией в феврале
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Финляндия не будет открывать границу с Россией в феврале, а финские чиновники подумывают о том, как можно закрыть ее «навечно». Об этом написала газета Ilta-Sanonat со ссылкой на свои источники в правительстве.

По данным издания, правительство страны еще не решило, прекратится ли рассмотрение заявлений от мигрантов о предоставлении убежища. Собеседники газеты признали, что долгосрочного решения этой проблемы пока нет, и сомнительно, что оно может быть найдено, так как международные конвенции гарантируют права человека на убежище.

«По сути, нам даже не нужен закон, который позволил бы закрыть границу „навечно“, то есть без ограничения по времени. Даже если решение будет по-прежнему приниматься раз в месяц, главное, чтобы границу не пришлось открывать даже на день или два», - заявил источник в правительстве.

Финские власти в декабре закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Причиной стал поток беженцев с Ближнего Востока, которые пересекали границу со стороны России.

Граница закрывалась на месяц, но в январе ограничение продлили еще на месяц. Теперь закрытие границ действует до 11 февраля.

Финляндия Мигранты Законы Россия
16 января 2024, 15:44
Госдума призвала власти Болгарии не трогать памятник «Алеше»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Предложение депутатов парламента Болгарии перенести памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» из Пловдива в Музей социалистического искусства Софии вызвало возмущение в Госдуме. В ходе последней сессии депутаты приняли заявление в защиту монумента. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Документ парламентарии решили отправить муниципальным депутатам Пловдива и членам национального парламента Болгарии. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения содержания документа заявил, что болгарские политики должны понимать все последствия своего шага.

«Мы никогда им этого не простим, потому что это касается не нас, сегодня живущих, а тех, кто погиб и за себя не может сказать слово, защитить себя не может, но благодаря им сегодня есть Болгария», - заявил Володин.

В принятом обращении российские депутаты призвали членов муниципального совета Пловдива не поддаваться на провокацию и сохранить памятник на его месте. В документе российские парламентарии выразили уверенность, что в защиту «Алеши» выступят все, для кого память о подвигах героев Великой Отечественной войны остается священной.

Также депутаты напомнили, что памятник возвели по инициативе жителей Болгарии. Свое имя монумент получил из-за красноармейца Алексея Скурлатова, который стал прообразом. Боец принимал участие в восстановлении телефонной связи между Софией и Пловдивом.

С инициативой переноса памятника «Алеше» из Пловдива в музей Софии выступили депутаты из фракции «Демократы за сильную Болгарию». Авторы идеи подчеркнули, что роль происходившие после Второй мировой войны события необходимо переосмыслить. Также парламентарии отметили, что пространство на холме Освободителей, где стоит памятник, можно сделать более привлекательным для жителей.

Вторая мировая война Госдума РФ Болгария Памятники Депутаты Россия
16 января 2024, 15:26
Бывшего премьера Британии уличили в лоббировании оборонного экспорта в Китай
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс лоббировала правительство страны с целью ускорить военные поставки китайской армии. Об этом написала газета Politico.

По информации источника, в итоге поставки заблокировала Служба безопасности Великобритании, опасаясь, что Китай применит оружие в случае вторжения на Тайвань.

Журналисты узнали, что в августе 2023 года Трасс обратилась с письмом министра торговли Кеми Баденоху с просьбой поспособствовать передаче Китаю военной техники от имени завода Richmond Defense. Себя она назвала одним из самых известных «китайских ястребов» среди всех западных консерваторов.

Также она предупреждала Кеми, что отказ от поставок ознаменует собой потерю миллионов фунтов стерлингов прибыли, а Китай начнет производить востребованную продукцию самостоятельно.

Трасс занимала пост премьер-министра Великобритании с 6 сентября по 25 октября 2022 года. Ранее СМИ сообщили, что ее преемник Риши Сунак получил от Трасс брешь в бюджете страны на 50 миллиардов фунтов стерлингов.

Великобритания Оружие Китай

Новости по теме