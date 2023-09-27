Лесопарк Киева стал очагом африканской чумы свиней

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Там отметили, что на территории лесопосадки обнаружили труп зараженной свиньи. В этой связи жесткий карантин ввели в радиусе трех километров вокруг находки и определили зону наблюдения радиусом до 10 километров.

На этом участке запрещена торговля на рынках живыми свиньями и продуктами из них, проведение выставок, ярмарок и других мероприятий, связанных со скоплениями животных.

В домах частного сектора, которые вошли в карантинную зону, пройдут проверки для выявления зараженных свиней сотрудниками ветеринарной службы. Все ограничения отменят через 40 дней после выполнения комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий.

На минувшей неделе СМИ сообщили, что мясо зараженных африканской чумой свиней появилось в российских магазинах. Следы ДНК вируса нашли в продукции торговых точек Рязанской, Брянской, Владимирской областей, а также в Краснодарском, Алтайском, Красноярском краях и Якутии. В Россельхознадзоре заявили, что ситуация с распространением возбудителя африканской чумы свиней в стране неблагополучная, но находится под контролем.

Вирус не опасен для человека, но может в короткие сроки уничтожить большие свиноводческие хозяйства.

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