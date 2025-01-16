Лесные пожары в Патагонии уничтожили десятки домов

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Огонь распространяется с большой скоростью из-за сильных ветров. Пламя перекинулось на старейший национальный парк Аргентины «Науэль-Уапи».

Ситуация осложняется, поскольку в населенных пунктах нет гидрантов и водяных насосов. Из-за этого сотрудникам спасательных служб пока не удается локализовать пожар.

Возгорание охватило площадь больше 3000 гектаров. Огонь особенно активно распространяется в труднодоступных районах, где тушить его можно лишь с помощью вертолетов.

Ранее стало известно, что американские власти могли предотвратить бушующие в Калифорнии пожары. Чиновники заранее знали о надвигающейся угрозе , но не стали предпринимать никаких мер.