Лесной пожар в Турции подобрался к населенным пунктам

Возгорания в лесной местности в районах Газиэмир и Буджа провинции Измир произошли в четверг, 18 июля. Сейчас пожарные тушат очаги между районами Газиэмир и Буджа в Измире.

По данным телеканала, для борьбы с пожаром в районе Зафер привлекли семь самолетов, 16 вертолетов, 35 наземных транспортных средств и 11 машин для подвоза воды.

С наступлением темноты в районе пожара задействовали два вертолета ночного видения. В ролике также указали, что поднимающееся на несколько метров пламя продолжает распространяться под воздействием ветра.

Ранее крупный лесной пожар вспыхнул в селе Верхнесадовое в Севастополе. На месте работали десятки огнеборцев и подразделения лесхоза.