Легендарный особняк из фильма «Один дома» продали прямо перед Рождеством

Культовый особняк общей площадью 836 квадратных метров находится в штате Иллинойс в деревне Уиннетка неподалеку от Чикаго. Его возвели в 1921 году.

В особняке имеются четыре камина, две прачечные, барная стойка, тренажерный зал, личный кинозал и крытая спортивная площадка. На продажу его выставили еще в мае 2024 года, причем покупатель нашелся уже через неделю, но сделку так и не заключили.

Актер Маколей Калкин, сыгравший главного героя, признался, что тоже задумывался о покупке дома, когда тот выставили на продажу.

«Я почти решился купить его - просто ради смеха», - сказал он.

В последний раз особняк продали в 2012 году. Тогда цена покупки составила 1,58 миллиона долларов (более 160 миллионов рублей).

Прошлым летом американский рэпер Канье Уэст продал свой разрушенный особняк в городе Малибу, который хотел перестроить в бомбоубежище, но передумал.