23 июля 2024, 08:57

Лечащий врач Байдена опубликовал письмо о его самочувствии

Global Look Press
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Симптомы COVID-19 у американского лидера Джо Байдена почти прошли, он может продолжать выполнять свои президентские обязанности. Об этом заявил его лечащий врач Кевин О’Коннор, письмо о состоянии главы государства опубликовала пресс-служба Белого дома.

Симптомы COVID-19 у американского лидера Джо Байдена почти прошли, он может продолжать выполнять свои президентские обязанности. Об этом заявил его лечащий врач Кевин О’Коннор, письмо о состоянии главы государства опубликовала пресс-служба Белого дома.

Врач подтвердил, что легкие Байдена чистые, и он может свободно дышать, несмотря на заражение коронавирусом.

«Его пульс, кровяное давление и частота дыхательных движений абсолютно нормальные», - отметил О’Коннор.

Байден заразился коронавирусом и изолировался в своей резиденции в штате Делавэр. Он перестал выходить на публику и за время карантина провел ряд онлайн-встреч с чиновниками. Лидер США также заявил, что отказывается принимать участие в президентской гонке. Демократы поддержали это решение.

На фоне информации о болезни Байдена распространились слухи о его смерти. Ведущий канала Fox News Брет Байер в прямом эфире потребовал привести доказательства того, что глава государства жив.

США Врачи Выборы президента США Коронавирус в США Джо Байден
23 июля 2024, 08:37
Уход Байдена из президентской гонки сильно повлиял на отношения США и Китая
Global Look Press
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Выход президента США Джо Байдена из президентской гонки «омрачил» американо-китайские отношения из-за роста неопределенности. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

«Можно только гадать о том, как [вице-президент Камала] Харрис, которая все еще должна выиграть номинацию от своей партии, подойдет к этим жизненно важным отношениям», - отметили в издании.

В газете подчеркнули, что Харрис не приобрела в Китае друзей за то время, пока была сенатором. Еще одной причиной для роста напряжения стал тот факт, что вице-президент входила в часть администрации президента, которая продолжала вести торговую войну экс-президента США Дональда Трампа с китайской стороной. Белый дом ввел пошлины на электромобили и запретил продавать высококачественные полупроводники.

В издании констатировали, что отношениям США и Китая «не будет легче», если на пост главы государства американцы изберут республиканца, а не Харрис.

Ранее политолог Александр Рар отметил, что переизбрание Трампа будет катастрофой для Европы. По данным Financial Times, в уже Германии создали неформальную группу, занимающуюся подготовкой к сценарию победы республиканца.

США Дипломатия Китай Выборы президента США
23 июля 2024, 08:17
Трампа пригласили в Донбасс после возможного переизбрания
Global Look Press
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Кандидату в президенты США Дональду Трампу после возможного переизбрания следует посетить Донбасс. Таким мнением с РИА «Новости» поделился сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.

«Предлагаю ему (Трампу - прим. ред.) первую международную поездку запланировать на Донбасс, чтобы из первых уст узнать мнение жителей ДНР и других новых субъектов о зверствах команды [Владимира] Зеленского», - заявил он.

Для подавляющего большинства жителей ДНР очевидно, что Байден болен и не может управлять Соединенными Штатами, отметил Волошин. По его словам, сейчас вместо президента страной руководят люди, которые зарабатывают большие деньга на войне.

Встречу с Трампом запланировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он приедет в Вашингтон на текущей неделе.

США Донбасс Дональд Трамп
23 июля 2024, 08:12
Байден начал готовить обращение для американцев
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Американский президент Джо Байден готовит текст речи, с которой он обратится к жителям США в ближайшее время. Об этом сообщил канал NBC.

О готовящемся обращении Байден упомянул в письме. Лидер США планирует объяснить американцам, почему он отказался участвовать в выборах. По данным канала, американский президент зачитает речь, когда он вернется в столицу из резиденции в штате Делавэр.

«Ожидается, что эта речь станет для него первым масштабным событием после того, как он вернется в Вашингтон на этой неделе», - указали в издании.

Байдену диагностировали COVID-19, из-за чему ему пришлось изолироваться в своей резиденции. В расписании главы государства указали, что президент примет регулярный брифинг в Белом доме уже 23 июля.

Ранее ведущий канала Fox News Брет Байер предположил, что власти скрывают смерть Байдена. Он потребовал привести доказательства того, что американский лидер жив. Журналист напомнил, что глава государства давно не появлялся перед камерой.

США Белый дом в США Вашингтон Выборы президента США Джо Байден
23 июля 2024, 07:55
Харрис набрала достаточно голосов для утверждения кандидатом в президенты США
Global Look Press
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Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис набрала достаточно голосов делегатов для формального утверждения кандидатом в президенты от Демпартии. Об этом сообщил агентство Associated Press.

Харрис удалось получить 2471 голос делегатов Демпартии в рамках онлайн-голосования. Согласно партийным правилам, для утверждения требуется 1976 голосов.

Республиканцы в свою очередь раскритиковали Харрис за то, что она защищала Байдена и его способности выполнять работу президента.

Электронное голосование Демпартии за кандидатов в президенты и вице-президенты США состоится до 7 августа. Точную дату пока не назначили, сообщил председатель Национального комитета политического объединения Джейми Харрисон.

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден принял решение о выходе из предвыборной гонки. Американский лидер поддержал кандидатуру Харрис на выдвижение.

США Камала Харрис Выборы

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