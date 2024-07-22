«Лебединое озеро» на CNN. Захарова намекнула американцам на путч

Она показала кадр балета, который транслировали по всем телеканалам СССР утром 19 августа 1991 года. Захарова снабдила фото логотипом CNN и смеющимся смайликом. Подписчики оценили намек представителя МИД. Они вспомнили, как «Лебединое озеро» показывали не только в день путча, но и по случаю траура по ушедшим генсекам.

Байден объявил, что решил не участвовать в ноябрьских выборах президента США. Он предложил Демократической партии выдвинуть кандидатом вице-президента Камалу Харрис.