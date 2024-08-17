17 августа 2024, 03:15

Лайнер кандидата в вице-президенты США вернулся в аэропорт вылета из-за ЧП

РИА «Новости»
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На борту Boeing 737-800 сенатора, кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса произошла чрезвычайная ситуация. Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с уплотнителем двери, сообщило Daily Beast.

После вылета в Цинцинатти лайнер развернулся в аэропорт Милуоки штата Висконсин. Пилот обнаружил неисправность уплотнителя двери и запросил разрешение на аварийную посадку.

«Объявив чрезвычайное положение, Trump Force Two вернулся в Милуоки. Как только проблема была решена, самолет вернулся на свой первоначально запланированный маршрут в Цинцинатти», - сказал представитель Вэнса Тейлор Ван Кирк.

Во Франции штурмовик Fouga Magister из частной коллекции рухнул в воду перед авиашоу, сообщил Life. Пилот погиб, так как в самолете отсутствовала возможность катапультироваться.

США Авиация Авиакатастрофы Дональд Трамп Самолеты
17 августа 2024, 03:35
Талибы предложили России обменяться делегациями
РИА «Новости»
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Афганское движение «Талибан»* предложило России обменяться делегациями для изучения областей двустороннего сотрудничества. Об этом РИА «Новости» сообщил глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин в третью годовщину прихода талибов* к власти.

«У нас очень хорошие отношения с Россией. Мы хотим, чтобы они инвестировали в Афганистан и сотрудничали [с ним] в различных областях», - сказал Шахин.

По его словам, у российско-афганских отношений большие перспективы. Кабул стремится развиваться их и дальше. Шахин пояснил, что обмен делегациями позволит изучить возможности во многих областях в России и в Афганистане для будущей совместной работы.

В начале лета президент России назвал талибов* легальной властью в Афганистане и союзниками России в борьбе с международным терроризмом.

Ранее на ПМЭФ-24 делегация движения «Талибан»* предложила Москве сотрудничество в сфере безопасности.

*«Талибан» - запрещенная в России террористическая организация.

Афганистан Дипломатия Россия Захват Афганистана талибами
17 августа 2024, 02:45
Притворявшегося членом «Вагнера» поляка осудили в Британии
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В Великобритании поляку предъявили обвинение в том, что он врал о своем нахождении в группе «Вагнер». Об этом сообщила газета Times.

Адвокат Саймон Гледхилл рассказал журналистам, что мужчина «рассказывал людям, что он состоял в группе „Вагнер“». При этом у прокуратуры не было доказательств, что обвиняемый участвовал в деятельности группы.

«Петр Кучарский из Уотфорда признал себя виновным в членстве в организации в период с 15 сентября по 28 октября 2023 года», - отметили в материале.

Обвиняемого отпустили под залог. Окончательное решение суд Лондона Олд-Бейли по его делу вынесет в ноябре. У Кучарски за плечами 15-летний тюремный срок за вооруженное ограбление.

Ранее британские власти признали ЧВК «Вагнер» террористической организацией. После этого принадлежность к ЧВК или ее поддержка стала в стране уголовным преступлением.

Лондон Великобритания Суд Адвокаты
17 августа 2024, 00:37
В казармах бундесвера зафиксировали попытку саботажа
РИА «Новости»
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В Германии гражданская и военная полиция, а также военная разведка начали расследование возможного акта саботажа после обнаружения признаков взлома в казармах бундесвера в Гархинге под Мюнхеном. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на представителя территориального командования бундесвера.

Повреждения в заборе обнаружили во время проверки в четверг, 15 августа. Это уже четвертое происшествие, связанное с военными объектами в стране.

При этом представитель немецкого командования добавил, что нет доказательство того, что кто-либо проник в здания на территории казарм. Там расположен главный институт медико-санитарной службы.

До этого в Германии неизвестные взломали казармы на немецкой военной базе в Кельне, сообщала газета Der Spiegel. Неизвестные отравили водопроводную воду, у некоторых солдат зафиксировали желудочно-кишечные расстройства.

Позже зарегистрировали повреждения в ограждении водонапорной башни, откуда подается вода для базы бундесвера в городе Мехерних. Специалисты проверили питьевую воду, она не была загрязнена.

Ранее совладелица украинского центра дайвинга Светлана Успенская заявила, что не имеет отношения к подрыву «Севернхы потоков», у нее есть алиби и она планирует отсудить компенсацию за клевету у немецких СМИ.

Германия Военные Армия
16 августа 2024, 21:25
Пожарные не смогли потушить склад крупнейшего производителя стали ThyssenKrupp за 30 часов
РИА «Новости»
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Немецкие пожарные больше суток назад приступили к ликвидации возгорания на складе крупнейшего немецкого производителя стали ThyssenKrupp под городом Фельклинген. Об этом сообщило издание Bild.

«Пожар тушат уже около 30 часов, и конца ему все еще не видно, поскольку сгоревшие пластиковые детали воспламеняются повторно», - сообщил представитель пожарной службы Лукас Лайненбах.

Склад загорелся приблизительно в пять часов утра по местному времени в четверг, 15 августа. К ликвидации возгорания привлекли более 200 сотрудников спасательных и пожарных служб.

Причина пожара пока неизвестна. По словам очевидцев, сначала загорелся площадка перед складом, вероятно, вспыхнул поддон. К приезду спасателей огонь охватил уже все здание.

На складе хранятся солнечные батареи, детали и запчасти к лифтам и эскалаторам. Дым от пожара уже достиг города Саарбрюккена, который находится в 15 километрах от склада.

Ранее в Удмуртии загорелось строение в одном из сел после того, как ребенок поиграл со спичками.

Германия Спасатели Пожары Заводы

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