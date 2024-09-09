09 сентября 2024, 16:11

Лаврову подарили футболку сборной Бразилии с подписью любимого игрока

РИА «Новости»
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Прибывший в Саудовскую Аравию министр иностранных дел России Сергей Лавров получил в подарок от бразильского коллеги Мауро Виейры футболку национальной сборной с подписью нападающего Винисиуса Жуниора. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента с места событий, глава российского внешнеполитического ведомства назвал футболиста одним из своих любимых игроков.

Встреча дипломатов прошла на заседании Стратегического диалога «Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива».

По итогам переговоров глава МИД Бразилии вручил Лаврову футболку национальной сборной, заявив, что это ответ на подарок российского министра, который висит в рамке в его кабинете.

«Футболку подписал Вини Жуниор, один из игроков нашей национальной сборной», - заявил Виейра.

Лавров поблагодарил бразильского коллегу и признался, что это один из его любимых футболистов.

По данным пресс-службы МИД, в ходе встречи руководители внешнеполитических ведомств обсудили развитие отношений России и Бразилии, а также затронули вопросы взаимоотношения двух стран в ООН, БРИКС и G20.

Винисиус Жуниор постоянно выступает в составе испанского клуба «Реал», где трижды стал чемпионом страны, выиграл Суперкубок Испании, два раза Лигу чемпионов УЕФА и Суперкубок УЕФА.

В ходе своего общения с журналистами на полях Восточного экономического форума Лавров назвал хамством угрозы официального представителя украинского внешнеполитического ведомства Украины Георгия Тихого в адрес Монголии после визита президента России Владимира Путина.

Министр подчеркнул, что украинское руководство вместе со странами Запада искусственно раздули ситуацию с Международным уголовным судом, который никак не отреагировал на действия военных Израиля в секторе Газа.

Сергей Лавров Бразилия Футбол Россия
08 сентября 2024, 23:33
Захарова заявила, что Германия обязана делиться данными о расследовании по СП
РИА «Новости»
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Информация о расследовании подрыва газопроводов «Северный поток» не должны быть утечками в СМИ, Германия обязана делиться с Россией имеющимися данными. Такое заявление РИА «Новости» сделала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца о диверсии на СП.

«Это должно сообщаться не в СМИ в виде утечек, а в ходе официальных заявлений и обмена данными между соответствующими структурами заинтересованных стран, прежде всего имеющейся информацией Берлин обязан делиться с Россией», - подчеркнула Захарова.

Шольц в интервью немецкому изданию заявил, что подрывы на газопроводах нужно расследовать, и виновных привлечь к ответственности.

В Германии Шольца обвинили, что он продолжает покрывать США в деле о «Северных потоках». С таким заявлением выступил депутат бундестага от АдГ Евгений Шмидт.

Германия Мария Захарова Россия Утечки данных Олаф Шольц Северный поток
08 сентября 2024, 23:07
Депутат Пискарев уличил США во вмешательстве в выборы в России
РИА «Новости»
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США с помощью СМИ пытались вмешаться в российские выборы. Об этом заявил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Американские СМИ, неправительственные организации и дипломаты в тесной связке осуществляли вмешательство в выборы России», - привел его слова Telegram-канал комиссии.

По словам Пискарева, американское посольство в Москве даже не пыталось скрыть свои намерения.

Ранее глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас объяснил, чем вмешательство в выборы отличается от влияния на избирательный процесс. По его словам, попытка лишить граждан права голоса - это вмешательство, а ведение повестки в соцсетях для убеждения в чем-то людей - это влияние.

США Россия Выборы
08 сентября 2024, 17:27
Маску предрекли увеличение капитала до триллиона долларов
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Уже в 2027 году в мире может появиться первый триллионер, выяснили аналитики группы Informa Connect Academy. Согласно их расчетам, им может стать американский предприниматель Илон Маск.

Исследование оказалось в распоряжении издания The Guardian.

Исследователи подсчитали, что состояние Маска каждый год увеличивается примерно на 110%. Предприниматель уже сейчас самый богатый человек в мире, что подтверждает индекс миллиардеров Bloomberg - его состояние оценивают в 251 миллиард.

По мнению аналитиков, в 2028 году может появиться и второй триллионер. Этой отметки, скорее всего, достигнет основатель и председатель индийской компании Adani Group Гаутам Адани. Вместе с ним на это звание могут претендовать главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг и миллиардер из Индонезии Праджого Пангесту.

Ранее Илон Маск высказался о возможной работе в команде Дональда Трампа в случае избрания его президентом США. Предприниматель отметил, что уже «не может дождаться» этого момента.

Рекорды Илон Маск Деньги
08 сентября 2024, 15:53
«Баба-яга против». США хотели сорвать контакты России и Китая перед ВЭФ
Global Look Press
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Власти США пытались помешать российско-китайскому сотрудничеству перед ВЭФ-2024, однако их усилия не принесли результатов, рассказала ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, в отношении России «ковбойские методы» Штатов попросту не работают.

Захарова напомнила, что в конце августа The New York Times сообщала о визите помощника Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана в Китай. Источники газеты отметили, что он должен был «надавить» на власти КНР и снизить уровень российско-китайских отношений. Восточный экономический форум состоялся в начале сентября.

По словам представителя МИД, Россия и Китай участвуют в большом количестве совместных саммитов, поэтому на ВЭФ КНР была представлена на высшем уровне. США не удалось реализовать свой план.

«Поэтому ковбойские методы, которые на русский лад мы называем „Баба-яга против“, результатов не дают», - резюмировала Мария Захарова.

США продолжают обвинять Россию во вмешательстве в выборы. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные выпады чушью.

США Скандалы Международные отношения Россия Китай ВЭФ-2024

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