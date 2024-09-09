Встреча дипломатов прошла на заседании Стратегического диалога «Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива».

По итогам переговоров глава МИД Бразилии вручил Лаврову футболку национальной сборной, заявив, что это ответ на подарок российского министра, который висит в рамке в его кабинете.

«Футболку подписал Вини Жуниор, один из игроков нашей национальной сборной», - заявил Виейра.

Лавров поблагодарил бразильского коллегу и признался, что это один из его любимых футболистов.

По данным пресс-службы МИД, в ходе встречи руководители внешнеполитических ведомств обсудили развитие отношений России и Бразилии, а также затронули вопросы взаимоотношения двух стран в ООН, БРИКС и G20.

Винисиус Жуниор постоянно выступает в составе испанского клуба «Реал», где трижды стал чемпионом страны, выиграл Суперкубок Испании, два раза Лигу чемпионов УЕФА и Суперкубок УЕФА.

В ходе своего общения с журналистами на полях Восточного экономического форума Лавров назвал хамством угрозы официального представителя украинского внешнеполитического ведомства Украины Георгия Тихого в адрес Монголии после визита президента России Владимира Путина.

Министр подчеркнул, что украинское руководство вместе со странами Запада искусственно раздули ситуацию с Международным уголовным судом, который никак не отреагировал на действия военных Израиля в секторе Газа.