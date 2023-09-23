Лаврова пригласили с визитом в Иран для подписания договора о партнерстве
Иранские власти с нетерпением ждут визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Тегеране. Об этом во время встречи главой МИД РФ на полях Генассамблеи ООН заявил его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян. Его слова передал ТАСС.
Он подчеркнул, что договоренность о визите существует. Страны планирую финализировать долгосрочное соглашение о стратегическом партнерстве.
«К счастью у нас очень позитивная повестка отношений между нашими странами. У нас очень хорошо идут переговоры по двусторонней и региональной тематике», - отметил Абдоллахиян.
В пресс-службе МИД РФ отметили, что во время встречи в Нью-Йорке стороны обменялись мнениями по ключевым международным темам, а также обсудили ситуацию в Закавказье.
Абдоллахиян также передал привет и наилучшие пожелания президенту России Владимиру Путину от иранского лидера Эбрахима Раиси.