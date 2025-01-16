16 января 2025, 16:55

Лавров заявил об отсутствии предложений США по переговорам Путина и Трампа

РИА «Новости»
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Россия и США не вступали в контакт для организации переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в комментарии журналисту кремлевского пула Павлу Зарубину.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что, если со стороны США поступят предложения о подготовке встречи, Россия их обязательно рассмотрит.

«Нет каких-либо контактов, которые в двустороннем формате были бы посвящены подготовке встречи. Если у них вызревает и они хотят такую встречу подготовить, мы дождемся предложений. Мяч на их стороне», - подчеркнул Лавров.

Министр напомнил, что Путин, отвечая на вопрос о возможных переговорах, ответил, что готов принять в них участие в любой момент. Лавров не исключил, что эту реплику главы государства услышал новый президент США Дональд Трамп, тоже заявивший о диалоге.

«Это пока в такой неконкретной стадии. <…> Если есть политическая воля, то соответствующие службы все организуют», - сказал Лавров.

В минувший вторник, 14 января, Трамп объявил, что готов к встрече с Путиным , но сначала ему необходимо пройти процедуру инаугурации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что никаких подробностей о возможном диалоге лидеров двух государств пока нет.

США Сергей Лавров Международные отношения Дональд Трамп Россия Переговоры Владимир Путин МИД РФ
16 января 2025, 14:56
В Кремле ответили на заявление Туска о подготовке Россией терактов
Global Look Press
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения России в планировании терактов против авиакомпаний, которые выдвинул премьер-министр Польши Дональд Туск, бездоказательными. Об этом он заявил на ежедневном брифинге.

«Польша хорошо известна такими бездоказательными обвинениями. Зачастую даже пытается сохранять лидерство на этой стезе по сравнению с другими европейскими странами», - подчеркнул он.

Ранее Польша закрыла воздушное пространство для самолета со словацкой делегацией, направлявшейся в Москву. Словакам пришлось облетать страну через Чехию и Германию. После этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на брифинге призвал летать в Варшаву вместо Москвы.

Дмитрий Песков Россия Авиакомпании Польша
16 января 2025, 12:54
Вотум недоверия премьеру Словакии Фицо рассмотрят 21 января
Global Look Press
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Внеочередное заседание парламента Словакии по вопросу вотума недоверия правительству Роберта Фицо состоится 21 января. Об этом сообщило местное издание Dennik N.

Словацкая оппозиция 15 января предложила созвать заседание по вотуму недоверия правительству Фицо. По словам лидера «Прогрессивной Словакии» Михала Шимечки, ради этого объединились все оппозиционные партии страны, считающие, что нынешняя власть изолирует страну от европейских партнеров.

Ранее президент страны Петер Пеллегрини заявил , что не поедет на Украину «просто ради фотографирования» после того, как Владимир Зеленский прекратил транзит газа из России. Он отметил, что действия киевского режима поставили под угрозу энергетическую безопасность Словакии.

Оппозиция Словакия Роберт Фицо Транзит газа через Украину
16 января 2025, 12:43
Считавшийся умершим пожилой индус ожил и сорвал свои похороны
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Индийский пенсионер вернулся к жизни после остановки дыхания в больнице города Мангалур за несколько минут до начала собственных похорон. О необычном воскрешении сообщил сайт News9Live.

В больницу 67-летний уроженец Каннура по имени Павитран попал после инсульта. Врачи подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких и посоветовали семье готовиться к похоронам.

В ночь на понедельник, 13 января, медики констатировали, что дыхание пожилого мужчины остановилось и помочь ему уже ничем нельзя. Родственники начали готовить церемонию похорон и даже дали объявление в газету, что Павитран ушел из жизни.

Признаки воскрешения заметил ночной дежурный, который перевозил тело пациента в морг. В момент транспортировки Павитран дернул рукой. Медик нащупал у пациента пульс и отправил его в отделение реанимации. К утру состояние пожилого мужчину стабилизировалось. К вечеру в палату к пациенту пустили его родных. В этот момент Павитран окончательно пришел в себя и открыл глаза.

В феврале прошлого года считавшаяся умершей 52-летняя жительниц Индии ожила за несколько минут до кремации. Она попала в больницу с сильными ожогами, но после получения первой помощи семья забрала ее домой, так как не могла оплачивать лечение. Спустя несколько дней родные нашли женщину без признаков жизни и решили ее кремировать. Перед началом процедуры она ожила.

Индия Больницы Пенсионеры Врачи
16 января 2025, 11:40
Роскосмос опубликовал спутниковое фото теплой зимы на Байкале
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Роскосмос показал, как выглядит озеро Байкал из космоса зимой 2025 года. Фотографию опубликовали в Telegram-канале госкорпорации.

Ранее госкорпорация опубликовала снимки с лесными пожарами в округе Лос-Анджелес. Съемка велась устройствами спутника «Ресурс-П». На фото видно задымление, охватившее километры территории Калифорнии.

Также Роскосмос показал, как выглядел со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М» снежный циклон, накрывший Москву в канун Нового года. Камеры запечатлели густую белую пелену, растянувшуюся над российской столицей и областью.

«Теплая зима на Байкале: наблюдаем из космоса. Озеро остается без прочного покрова», - сообщили в Роскосмосе.

За ледовой обстановкой на Байкале продолжит следить спутник «Метеор-М», разработанный для метеорологического наблюдения Земли.

Фото Роскосмос Космос

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