Лавров заявил о выходе отношений РФ и КНДР на качественно новый уровень

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«После проведения исторического саммита между президентом [РФ Владимиром] Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень», - заявил он.

Дипломат напомнил, что товарищи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир внесли «неоценимый вклад» в двусторонние отношения России и КНДР. Еще 75 лет назад Советский Союз первым признал молодую корейскую страну, после чего оказывал помощь в становлении национальной экономики, культуры, науки и образования.

Министр иностранных дел КНДР заявила, что российско-северокорейские отношения начали развиваться с новой силой и этому способствовали также министерские встречи. Она подчеркнула, что переговоры с Лавровым являются важным моментом исполнения договоренностей, достигнутых в сентябре на встрече лидеров обеих стран.

Глава МИД РФ прибыл в Северную Корею с официальным визитом еще 18 октября. В последний раз Лавров был в КНДР весной 2018 года.