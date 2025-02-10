Лавров заявил о попытке Запада «командовать всеми»

По его словам, Запад навязывает мировому большинству свои правила, на которых якобы должен основываться миропорядок. Однако такая система несправедлива и не отвечает интересам большей части народов мира.

Лавров подчеркнул, что должны заработать благородные принципы, лежащие в основе ООН.

«Запад не хочет никакого равноправия, он привык 500 с лишним лет руководить, командовать. Те просчеты, провалы, которые мы наблюдали во внешней политике, в военных авантюрах Запада за последние 40–50 лет, его ничему не научили», - сказал глава МИД.

Ранее Лавров назвал условие, при котором диалог России и США восстановится.