10 февраля 2025, 12:50

Лавров заявил о попытке Запада «командовать всеми»

РИА «Новости»
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Западные страны стремятся не к равноправию, а к командованию другими государствами. Об этом на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам ветеранов МИД по случаю Дня дипломатического работника заявил глава ведомства Сергей Лавров.

По его словам, Запад навязывает мировому большинству свои правила, на которых якобы должен основываться миропорядок. Однако такая система несправедлива и не отвечает интересам большей части народов мира.

Лавров подчеркнул, что должны заработать благородные принципы, лежащие в основе ООН.

«Запад не хочет никакого равноправия, он привык 500 с лишним лет руководить, командовать. Те просчеты, провалы, которые мы наблюдали во внешней политике, в военных авантюрах Запада за последние 40–50 лет, его ничему не научили», - сказал глава МИД.

Ранее Лавров назвал условие, при котором диалог России и США восстановится.

Сергей Лавров Международные отношения Запад
10 февраля 2025, 13:04
Страны ЕС до конца недели согласуют 16-й пакет санкций против России
РИА «Новости»
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Страны ЕС намереваются до конца недели согласовать 16-й пакет санкций против России и подготовить его к окончательному утверждению. Это следует из повестки заседаний постпредов стран — участниц организации.

Обсудят новые ограничения в среду, на утверждение передадут после заседания в пятницу, а ввести в действие планируют к 24 февраля. Меры будут как персональными, так и экономическими.

Ранее, по данным газеты Politico , ЕС вознамерился захватить танкеры в Балтийском море, якобы входящие в российский «теневой фронт». Для этого страны, имеющие выход к морю, планируют начать задерживать суда под предлогом ущерба окружающей среде.

Кроме того, Эстония и Литва хотят создать перечень «надежных» страховщиков, чтобы не пропускать через Балтику суда, застрахованные в других компаниях.

Санкции Россия Евросоюз
10 февраля 2025, 12:41
В Кремле отказались подтверждать или опровергать телефонный разговор Путина и Трампа
РИА «Новости»
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков вновь заявил, что воздержится от комментариев относительно информации о возможной беседе российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я вчера сделал заявление на этот счет, и ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», - подчеркнул Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post заявил, что поговорил с Владимиром Путиным по телефону на тему прекращения украинского конфликта. Американский лидер не стал раскрывать длительность беседы, однако заверил, что есть конкретный план по решению кризиса.

Трамп также добавил, что его впечатлило небезразличие Путина к гибели людей на поле боя. Глава России хочет, чтобы смерти прекратились, сказал президент Соединенных Штатов.

США Кремль Дмитрий Песков Международные отношения Дональд Трамп Россия Владимир Путин
10 февраля 2025, 12:39
Напавший на главного муфтия Таджикистана с ножом получил 26 лет колонии
РИА «Новости»
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Ранивший ножом главного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду получил 26 лет колонии. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в Верховном суде страны.

По его информации, осужденному 24 года, он бывший студент.

Сайт «Азия-Плюс» привел слова самого 61-летнего Абдулкодирзоды о нападавшем. Муфтий заявил, что молодого человека ввели в заблуждение и что больше всего жалко его мать.

«В чем вина его матери? Ведь он не советовался с ней. А она теперь страдает», - заявил духовный лидер.

По данным издания, отец нападавшего работает школьным учителем, а мать - уборщицей. Сам он входил в некую экстремистскую группировку.

Нападение произошло 11 сентября прошлого года у центральной мечети Душанбе. Абдулкодирзода был легко ранен. Свою должность он занимает с 2010 года и активно выступает против религиозного экстремизма.

Суд Экстремизм Таджикистан Ислам
10 февраля 2025, 12:14
Рекламные ролики ИИ на Супербоуле подвергли жесткой критике
Global Look Press
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Два рекламных ролика, посвященных искусственному интеллекту, показали на Супербоуле. Однако оба они подверглись критике. Об этом сообщили американские СМИ.

Телеканал CNN рассказал об ошибке, которую допустил Google в своем ролике. Компания утверждала, что первое место по употреблению в мире среди сыров занимает гауда - от 50 до 60%, - хотя на самом деле она уступает как минимум моцарелле и чеддеру.

«В рекламе сыра были дыры», - отметили авторы статьи.

Недостатком ролика от OpenAI стала его высокая стоимость - 14 миллионов долларов. Для сравнения - на создание китайской нейросети DeepSeek , по официальным данным, потратили всего шесть миллионов.

Ранее корпорация Google удалила абзац о технологиях, способных нанести общий вред, из перечня приложений ИИ, который компания не собирается развивать.

Google Реклама Искусственный интеллект Нейросети Технологии

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