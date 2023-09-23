Лавров заявил, что Запад хочет решить конфликт на Украине на поле боя

Читайте нас в:

Российская сторона делает выводы, что никто не хочет всерьез показать понимание происходящего на Украине, подчеркнул министр.

«И в этих условиях - раз на поле боя, так на поле боя, давайте», - сказал Лавров.

Ранее глава МИД России заявил, что так называемая «формула мира» украинского президента Владимира Зеленского нереализуема. Так Лавров ответил на вопрос о том, сможет ли состояться диалог, если Украина отзовет запрет на переговоры с РФ.

Министр также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Запад представляет собой настоящую «империю лжи».

Если Запад говорит, что украинский конфликт должен решаться на поле боя, значит - на поле боя. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.