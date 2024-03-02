Лавров заявил, что власти Армении ведут себя не по-союзнически по отношению к России

«Нам жаль, что армянское руководство приняло, судя по всему, сознательное решение последовательно вести линию на ухудшение отношений с РФ, на обвинения России во всем, что произошло с Нагорным Карабахом - это не по-союзнически, конечно», - сказал дипломат.

Лавров напомнил, что именно Россия остановила войну в Нагорном Карабахе. Причем это возможно было сделать раньше, но армянская сторона не согласилась. Еще до того, как Азербайджан взял Шушу, президент Росссии Владмир Путин призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна пойти на переговоры. Но тот решил воевать до конца.

«Хотя можно было остановиться гораздо раньше, и там были варианты, которые позволяли вернуть азербайджанских беженцев в Шушу, сохраняя Шушу в составе Карабаха», - заключил Лавров.

На прошлой неделе Никол Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ. Политик объяснил это тем, что блок не выполнил пункты договора по обеспечению безопасности во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 2021–2022 годах.