03 ноября 2024, 01:31

Лавров заявил, что в БРИКС начали разработку альтернативных платежных систем

РИА «Новости»
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Страны БРИКС составили рекомендации по альтернативным платежным системам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с международной сетью TV BRICS.

Дипломат отметил, что этот вопрос поднимали во время саммита в Казани, также об этом говорили министры финансов и главы центральных банков.

«Уже разработаны рекомендации. Они пока не окончательные, но уже дают возможность начать создавать надежные, устойчивые, долгосрочные системы», - сказал Лавров.

По словам министра, Бразилия в качестве следующего председателя БРИКС продолжит эту работу.

Ранее Лавров заявил, что попытки запада изолировать Россию и уменьшить ее роль на мировой арене обернулись крахом , на это указывает прошедший под председательством РФ саммит БРИКС. Дипломат подчеркнул, что большая часть мировых государств выбрала путь здравого смысла и не идут на поводу у западных лидеров.

Саммиты Казань Сергей Лавров Россия Запад МИД РФ БРИКС
02 ноября 2024, 13:30
Трамп обратился к американцам с вопросом о России и Харрис
Global Look Press
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Кандидат в президенты США Камала Харрис неспособна вести переговоры с Россией и Китаем из-за низкого уровня IQ. Такое заявление сделал ее оппонент по предвыборной гонке, республиканец Дональд Трамп на выступлении в Милуоки. Трансляцию вели на телеканале Fox News.

Он обратился к американцам с вопросом, доверили бы они Харрис говорить с Россией или Китаем о ядерной войне или выводить страну из экономического кризиса. По мнению Трампа, вряд ли бы жители США хотели этого.

«Нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ», - подчеркнул он.

Трамп же обещал, что в случае победы на выборах сможет урегулировать украинский конфликт еще до принесения присяги 20 января 2025 года. Экс-спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер предположил, что республиканец может потребовать от России отвода войск.

Дональд Трамп Россия Китай Выборы президента США
02 ноября 2024, 13:06
Медведев назвал ошибкой мнение США об использовании Россией ядерного оружия
РИА «Новости»
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Россия готова и будет защищать свое существование ядерным оружием. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью RT.

По его словам, США вряд ли хотят третьей мировой войны, но они считают, «что русские никогда не перейдут определенной черты».

«Они ошибаются. Если речь пойдет о существовании нашего государства, о чем неоднократно говорил президент нашей страны, ваш покорный слуга говорил, другие говорили, естественно, у нас просто не будет никакого выбора», - подчеркнул политик.

Каждый лидер ядерной державы берет на себя обязательство защищать страну до последнего - это касается и России, подчеркнул Медведев. В этом вопросе США и Европе не хватает прозорливости и тонкости ума.

Ранее президент Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. По его словам, Россия подтверждает принципиальную позицию о том, что использование ЯО является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности страны.

Ядерное оружие США Россия
02 ноября 2024, 03:23
Пентагон перебросит на Ближний Восток дополнительные силы
Pixabay
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Министр обороны США Ллойд Остин приказал перебросить на Ближний Восток дополнительные силы. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер

«Министр обороны приказал развернуть в регионе дополнительные эсминцы, оснащенные средствами ПРО, эскадрилью истребителей и самолетов-заправщиков, а также несколько стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52», - сообщил пресс-секретарь.

Райдер отметил, что дополнительные силы начнут прибывать в регион в ближайшие месяцы.

Ближний Восток на протяжении долгого времени остается пороховой бочкой , которая может рвануть в любое время, заявил политолог Вадим Сипров. В этом регионе сосредоточены интересы глобальных отраслей.

США Истребители Пентагон Ближний Восток
02 ноября 2024, 03:05
В Британии тысячи досрочно освобожденных зэков снова оказались за решеткой
Freepik
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Тысячи освобожденных по УДО британцев снова попали под стражу. Об этом сообщило издание Times.

Журналисты опирались на данные министерства юстиций. В октябре примерно 1,1 тысячи узников отпустили после отбывания 40% назначенного им срока. В сентябре на свободу вышло 1,7 тысячи заключенных.

«Число бывших заключенных, возвращаемых под стражу, резко возросло после последовательных правительственных программ по досрочному освобождению заключенных», - написали авторы материала.

Как выяснил Минюст страны, из всех 86 тысяч осужденных в Англии и Уэльсе каждый седьмой повторно попадает под стражу после УДО. Правительство опасается, что это приведет к переполнению тюремных колоний.

Ранее в Великобритании объяснили, почему молодые сотрудницы местных тюрем начинали интимные отношения с заключенными. На это было несколько причин, среди которых тяга девушек к «плохим парням» и неопытность работниц.

Заключенные Великобритания Тюрьмы УДО

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