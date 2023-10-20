Лавров заявил, что Украина надоела Европе
Украина уже надоела многим в Европе. Тем не менее европейцы упорно пытаются убедить сами себя, что она победит в конфликте. На это указал глава МИД России Сергей Лавров. Его процитировал ТАСС.
По мнению Кисиды, существенные изменения в настоящее время претерпевают дипломатия и система безопасности.
Также он обратил внимание на критические ситуации и конфликты в разных точках мира, указав в первую очередь на украинский конфликт и эскалацию между Израилем и Палестиной.
Не забыл Кисида и о ракетно-ядерной программе КНДР. В связи с этим политик назвал обстановку с безопасностью вокруг Японии самой сложной с момента окончания Второй мировой войны.
По словам Кисиды, Токио собирается придерживаться политики, направленной на поддержание международного порядка.
«Мы будем доносить позицию Японии, направленную не на разделение и противостояние, а на сотрудничество», - заключил он.
«Отели почти заполнены, поскольку правительство распорядилось об эвакуации десятков тысяч жителей вблизи контролируемого ХАМАС сектора Газы и на границе с Ливаном», - заявили журналисты.
По данным канцелярии премьер-министра, около 200 тысяч людей эвакуировались из 105 общин на границах с сектором Газа на юге и Ливаном на севере Израиля. Примерно половина жителей уехали по собственной инициативе, не дожидаясь распоряжения властей. Министерство обороны через Национальное управление по чрезвычайным ситуациям поможет 120 тысячам израильтян. Они останутся в оплаченных государством гостевых домах до тех пор, пока военные не позволят им вернуться. Власти заявили, что не все жители опасных районов согласились уехать - некоторые остались дома.
Ассоциация отелей Израиля подтвердила, что свободные места, соответствующие требованиям кабмина, почти закончились. Критериям размещения соответствовали около 56 тысяч гостиничных номеров.
Представительство России при Палестинской национальной администрации занялось составлением списков россиян , планирующих эвакуироваться из сектора Газа. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал не использовать мирных жителей как живой щит.
Этот объем превысил аналогичный показатель за 2022 год. В период с января по август индийские импортеры закупили товары из России на 41,2 миллиарда долларов против 17,1 миллиарда в прошлом году.
Одновременно с этим Индия поставила в Россию собственную продукцию на 2,6 миллиарда долларов.
Товарооборот стран превысил 43,8 миллиарда долларов, что выше объема торговли в январе–августе прошлого года в 2,3 раза.
Ранее стало известно, что Индия задержала оплату семи партий нефти из России из-за того, что некоторые местные нефтеперерабатывающие заводы оплачивали поставками юанями вместо рупий.
ЦТАК подчеркнуло, что ситуация между Палестиной и Израилем сильно ухудшилась. Из-за этого назрел вопрос начала «полномасштабной войны».
«Трагедия ближневосточной ситуации, <…>, целиком и полностью создана США. Массовые убийства в регионе Ближнего Востока усиливаются из-за умышленного подстрекательства», - указало агентство.
Северокорейские обозреватели напомнили, что американское правительство после начала конфликта в регионе сразу же пообещало предоставить Израилю поддержку в виде поставок оружия.
«США пытаются переложить ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке на Палестину, обвиняя ее в агрессии, но справедливое международное сообщество решительно отвергает это», - указало ЦТАК.
Двойственная внешняя политика администрации Белого дома поставила под угрозу стабильность и безопасность на планете, заключило агентство.
Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке может обернуться Армагеддоном из-за политики американского президента Джо Байдена.