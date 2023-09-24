Лавров заявил, что Россия уважает территориальную целостность Украины

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Он напомнил, что Россия признала суверенитет Украины в 1991 году. В декларации, в частности, указывалось, что Украина не будет вступать ни в какие альянсы и останется внеблоковой, а также станет «уважать права русского языка и других языков». Позже это прописали и в конституции Украины.

«В той редакции [декларации], при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем», - процитировал Лаврова ТАСС.

Лавров упомянул и о Декларации о принципах отношений между суверенным государствами на основе Устава ООН. В документе отмечается, что все обязаны уважать суверенитет и территориальную целостность «стран, чьи правительства уважают принцип самоопределения народов».

По мнению министра, у России «нет никаких проблем» с территориальной целостностью Украины. Ее разрушили те, кто совершил и поддержал переворот, лидеры которого «стали бомбить собственный народ».